Abejas con el tiempo en contra previo al inicio de la LNBP

Con escasos días de trabajo en duela y elementos que causaron baja de manera intempestiva, Marcelo Roig, coach de las Abejas de León, ve complicado que su equipo llegue al cien para el arranque de temporada.

“El hecho de no haber podido entrenar más tiempo significa una merma en el aspecto táctico, en lo físico no tanto porque los jugadores venían trabajando de manera individual, todos son profesionales y saben que trabajan con su físico, así que lo que hacen es cuidarlo y si, quizás en algunos aspectos estemos atrás, pero no tan mal”, manifestó el argentino.

En el que fue su primer día trabajando con el grupo, Roig destacó que “me encontré con un equipo con mucha energía, buena vibra, buena química, a todos se nos está atendiendo de primera y es una lástima que nosotros no pudimos estar antes, pero a raíz de esta pandemia hay muchos inconvenientes de logística y vuelos que se están cancelando, pero ya estamos acá para trabajar y dar lo mejor con los muchachos”.

El ex entrenador de Regatas, Sportivo América, Provincial, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Temperley, entre otros, aseguró que modificar algunas plazas del roster no le generará tantos inconvenientes a pocas horas del debut frente a los Libertadores de Querétaro.

“Nosotros entendemos que lo de Kyle (Casey) fue por motivos familiares, lo de Yancy Gates si es un jugador determinante, pero nadie esta por encima del equipo, así que en esa baraja de opciones ya se tenía manejado lo de Terrell Carter, que tiene números muy similares a los de Gates, también estuvo en la segunda liga de Turquía, sus condiciones son parecidas a las de Gates, así que sólo cambiamos piezas para sostener el estilo de juego”.

Covid-19: El juego más complicado

Más allá de la complejidad de los rivales en la Zona Oeste de la LNBP, Marcelo Roig argumentó que el partido más complicado en esta campaña será frente al Coronavirus.

De momento, todos los exámenes en “El Enjambre” han resultado negativos, pero “no debemos bajar la guardia, hay que cuidarnos todo el tiempo, para seguir compitiendo hay que cumplir a raja tabla todo lo que se nos pide, ser muy estrictos en los protocolos, luego hay fatalidades que uno no puede prever, pero como equipo haremos todo lo posible para ganar este juego tan importante contra el Covid-19”.

Según lo informado por la liga, los equipos podrán presentarse a jugar con un mínimo de ocho elementos, de ser menos, no habría reprogramación y la victoria se le acreditaría al rival en turno.