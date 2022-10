Abejas buscarán rematar a Dorados en el Domo de la Feria

León, Guanajuato.- Las Abejas de León tienen hecha la mitad de la tarea, solo les resta ir por dos triunfos más en su duela para rematar a los Dorados de Chihuahua y así avanzar a la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

Ante la sorpresa de propios y extraños, la quinteta leonesa pegó por partida doble como visitante y lo hizo con autoridad, doblegando al conjunto del estado grande con scores de 84-77 y 88-72, sin embargo, lo que más llamó la atención de esos triunfos fueron la manera en que se dieron, con un “enjambre” jugando por nota y mostrando capacidad de reacción para maniatar al que fuera segundo lugar del standing en la campaña regular.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Todo le salió al coach Pablo García, su formación titular se comportó a la altura de las circunstancias y clave también resultó el aporte desde el banquillo con elementos como Tyrone White, Joseph Soto y Juan Contreras. Pero quien anduvo desatado en Chihuahua fue el capitán Mike Smith, colocándose de líder encestador, aunque como ya se ha vuelto una sana costumbre en la escuadra leonesa, el juego colectivo es el que ha sobresalido y ahí figuraron gente de la talla de Erik Thomas, Tre McLean, Jerime Anderson y un Wayne Langston que enseñó su poderío dentro de la pintura.

Pero Dorados no se encuentra liquidado, al contrario, es un equipo de armas tomar y que cuenta con los recursos suficientes para cambiarle el rumbo a la eliminatoria. Para los entrenados por el argentino Sebastián González resultará vital que tipos como los norteamericanos Donald Sims y Diamon Simpson se enganchen, lo mismo que los pamperos Franco Giorgetti y Juan Brussino. Cabe señalar que los chihuahuenses no podrán contar con Daviyon Dreper, en la que es una baja más que sensible.

García Fernández y compañía requieren imponer condiciones en dos de los tres partidos que se efectuarían en el Domo de la Feria, ahora que si ganan los duelos tres y cuatro, ya no sería necesario salir a jugar el domingo. Del otro lado, el panorama para los Dorados es claro, ganar mínimo dos para forzar el regreso al Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

De esta manera, las Abejas tienen una cita con la historia y que mejor que estar arropadas por su gente, la cual seguramente abarrotará el Domo en punto de las 20:00 horas. Desde hace 16 años que el recinto del bulevar Adolfo López Mateos no recibía un encuentro por final de zona de la LNBP, aunque en aquella ocasión, los ya extintos Lechugueros cayeron contra los Halcones de Xalapa.





El Juego

LNBP

Temporada 2022

Playoffs

Final de Zona (Juego 3)

Abejas de León Vs. Dorados de Chihuahua

Fecha: 13 de Octubre

Hora: 20:00

Lugar: Domo de la Feria

Serie: 2-0 Abejas