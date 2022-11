¡A jugar! Arranca el XLI Torneo de Los Soles

León, Guanajuato.- No hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla, el XLI Torneo de Los Soles arranca este lunes con acciones en 15 partidos en los que se enfrentan equipos de Guanajuato, Querétaro, Jalisco y San Luis Potosí.

Sumando 30 plantillas, el camino por la conquista de la Copa ESTO y el prestigiado Sol de Oro inicia, el certamen de nivel amateur más importante en el Bajío escribe una nuevo capítulo que será protagonizado por las mayores figuras del futbol de barrio. En cada una de las plazas participantes se vislumbran estadios y canchas abarrotadas de espectadores ilusionados con el título para su equipo favorito.

GRUPO 1

Para esta primera fecha San Francisco del Rincón recibe el partido inaugural, el campeón Deportivo Arredondo inicia la defensa de su corona frente a Benito Juárez Sopeña de Silao. En Unión de San Antonio, Jalisco, el representativo de Unión Adobes recibe a San Francisco Prima. Mientras Pescadería Vicky Mariscos Manolito se presenta en Manuel Doblado ante Fuerza Aldea.

Grupo 2

En este sector debutan en Los Soles cuatro nuevos equipos leoneses, Pinos FC mide fuerzas ante Guerreros de Lagos. En La Roncha, habrá derbi cuerero con Grupo Inmobiliario Carpio del Bajío que choca con Sonido Cremas, mientras Peakys Blinders reciben en campo El Roble a Atlético León.

Grupo 3

Con nómina de lujo, CIS Salamanca y Valle FC San Francisco saltan a la grama del Estadio Olímpico Sección 24. Por su parte, Unión Irapuato Loma de Flores será anfitrión de sus vecinos Democracia Sindical La Ortiga Presumida. En la Ciudad Cervantina, Mineros de Guanajuato se presenta por primera vez en Los Soles ante Independencia Dolores.

Grupo 4

Dos equipos nuevos en Los Soles son Deportivo San Lorenzo Tequisquiapan que recibe a Mariachi Azteca de Oro Irapuato SR. Otro salmantino en la contienda es Constructora MLC que se atrinchera en El Molinito con la intención de rechazar a Moroleón. Por su parte, Chivas Dolores cierra la actividad del grupo con duelo ante Club Deportivo Abasolo.

Grupo 5

Metiendo a San Luis Potosí en la terna, Villa de Arriaga encara el amanecer del torneo a Selección San Miguel de Allende. En tierras ludovicenses, Atlético San Luis Rey abre El Internado para equiparar fuerzas con Atlético Dolores Buenavista, mientras Irapuato Arcco cierra el sector cruzándose en Las Carmelitas a Transportes Salamanca.

Grupo 1

Dep. Arredondo vs Benito Juárez Sopeña

Campo: Caribú

Sede: San Fco. del Rincón, Guanajuato

Hora: 16:15

Unión Adobes vs

Campo: Unidad Domingo Alba

Sede: Unión de San Antonio, Jalisco

Hora: 17:00

Pescadería Vicky vs Fuerza Aldea

Campo: Deportiva Municipal

Sede: Manuel Doblado, Guanajuato

Hora: 16:15

Grupo 2

Pinos FC vs Guerreros de Lagos

Campo: Los Pinos

Sede: León, Guanajuato

Hora: 16:15

Grupo Inmobiliario Carpio vs Sonido Cremas

Campo: La Roncha

Sede: León, Guanajuato

Hora: 16:15

Peakys Blinders vs Atlético León

Campo: El Roble

Sede: León, Guanajuato

Hora: 16:15

Grupo 3

CIS Salamanca vs Valle FC San Francisco

Campo: Olímpico Sección 24

Sede: Salamanca, Guanajuato

Hora: 16:15

Unión Irapuato vs Democracia Sindical

Campo: Cabañas

Sede: Irapuato, Guanajuato

Hora: 16:15

Mineros de Guanajuato vs Independencia Dolores

Campo: Deportiva Juan José Torres Lana

Sede: Guanajuato, Guanajuato

Hora: 17:00

Grupo 4

Dep. San Lorenzo vs Mariachi Azteca

Campo: Deportiva Municipal

Sede: Tequisquiapan, Querétaro

Hora: 16:15

Constructora MLC vs Moroleón

Campo: El Molinito

Sede: Salamanca, Guanajuato

Hora: 16:15

Chivas Dolores vs Deportivo Abasolo

Campo: Estadio Ernesto Aguirre Colorado

Sede: Dolores Hidalgo, Guanajuato

Hora: 16:15

Grupo 5

Villa de Arriaga vs Selecc. San Miguel

Campo: Deportiva Municipal

Sede: Villa de Arriaga, San Luis Potosí

Hora: 16:15

Atl. San Luis Rey vs Atl. Dolores Buenavista

Campo: El Internado

Sede: San Luis de la Paz, Guanajuato

Hora: 16:15

Irapuato Arcco vs Transportes Salamanca

Campo: Las Carmelitas

Sede: Irapuato, Guanajuato

Hora: 16:15