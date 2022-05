Ascenso contra León, marcó de por vida a ‘Pato’ Patiño

León, Guanajuato.- Pelear una final es un acontecimiento que marca para toda la vida, ya sea que se alcance la gloria o que toque lidiar con la amarga derrota, a diez años desde que Club León regresó al máximo circuito, Eder Patiño no olvida el duelo definitivo disputó ante La Fiera.

En aquel ciclo, Club León se coronó campeón del Torneo Clausura 2012, título que le otorgó el derecho a pelear por el ascenso al máximo circuito, el rival fue Correcaminos, monarca del Apertura 2011, del cuadro tamaulipeco, el portero titular y figura era Eder Patiño.

“Aquella fue una final muy emocionante, nosotros veníamos de ser los campeones en el primer torneo y claro que nos ilusionamos con la posibilidad de subir a Primera (División), nunca me imaginé la final por el ascenso sería contra León, un equipo al que le tengo mucho cariño, pero el profesionalismo me llevaba a luchar al máximo para ganar por mi equipo de ese entonces que era correcaminos”, comentó Eder Patiño para El Sol de León.

Sobre el primer choque que se dio en Tamaulipas detalló “Teníamos un equipo muy competitivo, en la ida ganamos (2-1), pudimos ampliar la ventaja, pero no se dieron los goles y eso lo pagamos en el partido de vuelta”.

IMBORRABLE

Fue un 12 de mayo de 2012 cuando Correcaminos con Patiño bajo los tres palos se metió al cubil felino buscando el boleto al máximo circuito, ilusión que se vino abajo luego tras cinco zarpados verdes.

“Ese partido creo que a todos nos marcó y más a mí porque yo recibí los goles, en el partido sentía impotencia porque el equipo no reaccionaba, no pudimos hacer nada, nos ganaron con contundencia. Después me sentía tan mal por el resultado que tardé una semana para salir de mi casa, fue algo duro para mí”, reconoció Patiño.

ASIMILACIÓN

Una década después de aquella fecha, Patiño reconoce sentir alegría por que aquel ascenso hizo volver a un equipo fuerte y protagonista en el máximo circuito.

“Son 10 años de que volvió al máximo circuito y me alegra que sea uno de los equipos que siempre suena, que siempre está peleando por liguillas, retomó su papel como equipo importante, me da mucho gusto por haber sido parte de la historia del León porque ahora está en los primeros planos del futbol mexicano”, exaltó el exjugador.

‘Pato’ Patiño es un imborrable de la memoria de los aficionados esmeraldas, el otrora cancerbero defendió los colores verde y blanco de 2007 a 2009, periodo en el que peleó y cayó en la final por el ascenso en el ciclo 2007-2008 ante los Indios de Ciudad Juárez, sobre su etapa como fiera, el exjugador se dice orgulloso.

“Guardo muchos recuerdos con La Fiera, fueron tres años y medio, fueron finales, perdimos un ascenso con Juárez, luego una final contra Necaxa, soy el único portero que ha marcado gol en tiempo regular. También a los aficionados les tengo cariño, son gente entregada, fieles y siempre reconocen el esfuerzo que hice, yo lo di todo por León cuando me tocó ser parte del equipo”, finalizó Patiño Romo.