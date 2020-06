[VIDEO] Un cuentacuentos en la pandemia

Bernardo Govea es un cuenta cuentos acostumbrado a los escenarios y las ferias del libro, en tiempos de pandemia no ve a su audiencia pues al adaptar su trabajo en línea, se siente diferente, pues en sus presentaciones los niños le responden con ánimo, en tiempos de pandemia extraña los aplausos, las risas y las expresiones de los pequeños y de sus padres al emocionarse por escuchar cada uno de sus cuentos, al interpretar diferentes personajes en lo que los transporta a diferentes partes del mundo, desde una ranchería en Guanajuato o una calle en Londres o la Milán de los años 60.

Así Govea nos platica su historia luego de que las ferias del libro se cancelaron “soy narrador oral, tengo ya 15 años, años más, años menos, dedicándome a esto por lo que implica en lo profesional desde el 2010 a partir del Centro Cultural del Estado de México en Toluca”.

En su preparación como actor se sintió atraído por el arte de narrar cuentos, de contar interpretar diferentes personajes “porque me latió contar cuentos, no lo sabía, cuando estudiaba teatro no sabía que había una disciplina en la narración oral escénica y cuando la descubrí me pareció más factible porque no implica tener que ensayar con un grupo grande como el gran problema de los grupos independientes del teatro, hace un ensayo o nadie llega o solo llegan dos” .

Otro de sus inicios fue en la Casa de la Cultura, Diego Rivera en León “en la adolescencia le agarras el gusto al drama y ya no lo sueltas y a los 40 sigue siendo así” nos contó Bernardo Govea.

Bernardo Govea nos contó cuales son los autores infantiles que le apasiona interpretar a la hora de subirse a un escenario “Gianni Rodari me encanta el Comendador Mambretti y los autos de carreras y el espejo encantado, una cosa así, es un título largo, apelaba por una literatura divertida, hasta cierto punto absurda, pero esencialmente divertida, Anthony Brown y Satoshi Kitamura

Así Bernardo Govea se pone en la piel de un personaje del autor y periodista Gianni Rodari “un italiano, un asalariado, introvertido y despistado”, dijo Bernardo.

“Gianni Rodari estaba muy comprometido con los aspectos sociales, era un socialista de hueso colorado y no diré comunista, porque tal vez no sería lo adecuado pero un socialista definitivamente” comentó el cuentacuentos sobre uno de sus autores favoritos.

Bernardo Govea incita a la imaginación de los pequeños y los hace imaginar otras épocas y otros países y personajes diversos como “Pablo el artista que es un elefante que quiere hacer cuadros pero no sabe qué pintar, es acerca de la naturaleza, al final los animales son lo que pintan el cuadro”.

Su trabajo se adaptó en tiempos de la covid-19 y es que ahora sus ingresos dependen, en parte, de las convocatorias de instituciones culturales, por lo que cobra por honorarios y la el modo de desenvolverse es distinto “al principio sí me costó trabajo porque yo me paraba frente a la cámara y afortunadamente he podido grabar un par de videos y toda la interacción, bueno a mí me encanta interactuar”.

El cuentacuentos originario de León resalta que su labor es para divertir, para ofrecer literatura “La importancia es que se la pasen bien y eso ya trae muchas cosas detrás, si te la pasas bien, te diviertes, nace en ti la idea de que la literatura en el escenario, en el espectáculo está bien, es agradable, eso que se desarrolle a través de la vida es fundamental sí eso queda, es bastante y es todo, no creo que transformes esencialmente la vida, sería exageradamente decir eso, sería hasta ridículo”.

El narrador oral no platicó que “la casa cultura para mí fue básica, las base para entender lo que significa un escenario” y que Javier Avilés fue su primer gran maestro “y después tardé, no te miento, 16 años en encontrar otro gran maestro” contó govea y añadió que Rubén

Santana, Venezolano radicado en Barcelona fue otro de sus reconocidos docentes.

“No interactúas más que con el lente, me cambió mucho el panorama, claro me da tiempo de ser más detallista con mis técnicas y aprender” contó Bernardo Govea para la OEM en León acerca de su trabajo como narrador oral.

“Me gané un lugar dentro de la escena local a partir de mi interacción, la mayoría de los narradores, lo hacen muy bien, pero interactúan poco, no demerito eso, pero lo potencialicé, para ser diferente a los demás” nos comentó Govea.