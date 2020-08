Valeria Matos cuenta quién fue Nahui Olin en su nueva novela

Nahui Olin La Loca Perfecta, es la nueva novela de la escritora Valeria Matos, una obra literaria que reconstruye, a partir de diferentes voces, los momentos más importantes de la vida de la pintora y poetisa mexicana Carmen Mondragón conocida como Nahui Olin, un texto que invita a conocer incluso la voz de este personaje, y la autora juega a darle voz.

Valeria Matos conversó con El Sol de León y no compartió su reflexión para crear su reciente obra literaria y dijo “es un pretexto en realidad como personaje, para imaginar otra época, para imaginar el papel de las mujeres en cierto momento en la historia, para plantearnos un sistema sexista en el cual estaban inmersas y dejar a partir de esto ciertas pinceladas nada más de esto que estoy contando, para que quien la lea le quede duda y cuestione y se meta investigar a profundidad en estos temas más adelante”.

Carmen Mondragón mejor conocida como Nahui Olin fue una poetisa mexicana y pintora proveniente de familia conservadora, Valeria nosCarmen Mondragón mejor conocida como Nahui Olin fue una poetisa mexicana y pintora proveniente de familia conservadora platicó sobre qué fue lo que le atrajo de este personaje “lo que me llama la atención de este personaje, además de que es un personaje muy complejo y dentro de un momento en la historia muy particular e importante en nuestro país, además de sus aportaciones como artista en el arte y me parecen fundamentales, como pone sobre la mesa, de poner el cuerpo desnudo para manifestarse artísticamente, llama mucho la atención el erotismo, a partir del erotismo, para cuestionarnos hoy en día nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, desde nuestro momento en vida, esto es un pretexto para reflexionar y cuestionar, me llama mucho la atención cómo se ha construido un personaje a lo largo del tiempo”.

“No es estrictamente una biografía, retoma ciertos momentos importantes de su vida, no es un estudio histórico, es más bien tomar al personaje personaje para tomar para crear fuentes diferentes, para abordar al personaje, es decir abrir preguntas, jugar a adentrarnos, adentrarse en la psicología del personaje” comentó Matos sobre el personaje central de su obra Nahui Olin La Loca Perfecta.

Valeria Matos detalló que la poetisa “Murió relegada sin grandes riquezas, había de una sociedad que margina y que no se hace cargo de todos los miembros que la componen”.

La historiadora y autora, Valeria Matos, compartió cómo fue construyó su obra de ficción, a partir de cómo la cuenta “lo que me interesaba fue planear diferentes puntos de vista, esta desde un narrador o narradora o narradore, como cada quien quiera interpretarlo, están otros personajes también aportan otros puntos de vista, esta ella desde si voy, ese fue el reto jugar a que Nahui Olin hablara tiene esta voz desde la poética y siempre eso con pinceladas”.

Sobre Nahui Olin se dice que es “una novela arriesgada en donde la legendaria Nahui Olin es puesta en tela de juicio y presentada como un personaje humano, contradictorio y complejo, lejos del mito y producto de su tiempo.¿Fue libre? ¿Alguien sobrevive al complejo de Electra y sus consecuencias? Quién lea sacará sus propias conclusiones”.