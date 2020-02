Se llevan minutos de aplausos la OSUG y la soprano leonesa Gabriela García

Fue una noche memorable en la que la soprano leonesa Gabriela García que, tras 8 años de carrera en el extranjero, debutó en la tierra que la vio nacer, así se llevó minutos de aplausos pues al igual que la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, ofrecieron el concierto “West Side Story” y selecciones sinfónicas del teatro musical.

La OSUG abrió el programa con música instrumental pues presentó fragmentos de los íconos musicales como las danzas del aclamado West Side Story del maestro y compositor Leonard Bernstein (1918-1990), la Orquesta Sinfónica de la Universidad expresó el talento de cada uno de sus músicos con la comedia musical que encumbró a Bernstein cuando estrenó West Side Story en 1957 en Broadway, en Nueva York.

Las piezas encantaron a la audiencia desde el primer instante en que el Director de la OSUG, Roberto Beltrán Zavala, movió la batuta para ofrecer piezas como Mambo y Cha- Cha-cha.

Luego de las piezas instrumentales fue el momento para la Soprano leonesa quien fue la primera mexicana en expresar su voz en el West End de Londres y otros escenarios importantes de Inglaterra como el Teatro Royal Exchange en Manchester, la intérprete entonó piezas del musical como “María”, “Somewhere” y“I Feel Pretty”.

Gabriela García fue afable con el público de su casa, León, así con sus palabras dijo “estoy muy agradecida al maestro Beltrán por dejarme cantar, en esta sesión voy a cantar canciones de un musical que se llama West Side Story, un musical inspirado en Romeo y Julieta una de las diferencias es que Julieta es María, no muere, ella llora la muerte de su esposo e invita a las dos pandillas a hacer las paces esta siguiente canción se llama Somewhere significa mucho para mí porque me invita a cuestionar el mundo en el que vivimos para mi es el corazón del música, y espero que como a mi esta canción le traiga esperanza”.

La frase: “Hoy están aquí presentes esos maestros que me dijeron que sí se podía, muchas gracias” dijo la Soprano Gabriela García en su noche debut en casa en el escenario principal Teatro del Bicentenario Roberto Plascencia Saldaña.

Una de las orquestas más reconocidas de México, la OSUG, interpretó piezas como “Embraceable You” y “I Got Rhythm” y del Musical “You´ Never Walk Alone”. La noche cerró con el Ballet La Cenicienta Op. 107 Suite no 1. de Serguei Prokófiev. La noche cerró con minutos de aplausos para la joven soprano Gabriela García y para la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato que hasta el momento exige salarios dignos para su labor, pedido que han recalcado en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña.