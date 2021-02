Presentará UG 780 eventos culturales a los largo de este año

Para este año, la Universidad de Guanajuato (UG) anunció una agenda cultural con alrededor de 780 eventos culturales, entre los que destacan la Feria del Libro, La Universiada Cultural, Espiral Foro Universitario y Ciencia es cultura, detalló Osvaldo Chávez, Director de la Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato.

El titular de la Dirección de Extensión Cultural, Oswaldo Chávez, destacó que la Agenda Cultural UG es un solo calendario “hicimos un gran esfuerzo juntando toda la programación que tuvieran disponible nuestro grupos artísticos, la orquesta, el ballet, el teatro, todo eso, sumado da unos 780 eventos, es una programación ambiciosa, pero que todavía está en proceso, muchos eventos que todavía están tomando forma”.

Osvaldo Chávez detalló algunos eventos importantes y comentó “la Universiada es otro ejemplo, es la primera vez que vamos hacer un evento tan grande, invitamos a más de 112 universidades y creemos que vamos a tener respuesta de más de 70, cada una va a aportar y se va a hacer una programación muy cara”.

Inicia este lunes 8 de Febrero “Ciencia es Cultura”

Chávez detalló que las actividades son públicas y gratuitas, tendrán una apuesta basta y variada, inicia este lunes 8 de febrero, 12:00 hrs con la Inauguración, de “Ciencia es Cultura”.

“Ciencia es cultura, es como una forma de hacer más fresca y más amena a los contenidos científicos, hablar en un lenguaje más sencillo de tal modo que sean de interés para un estudiante, el lunes vamos a tener a Alejandro Macías, de lo que más sabe del tema de coronavirus, el lo va inaugurar” comentó Chávez.

Inauguración 63 FILUG

El titular de difusión de cultura detalló que la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato será toda una apuesta en línea “en Marzo vamos a tener la feria del libro, y ahorita con este cambio estamos apostándole mucho a lo digital, no podemos a hacer lo de siempre, de montar un feria, stands, visitar, compras el libro lo ojeas y te lo llevas a tu casa, todo tiene que se digital, no menos trascendente, no menos importante, el fomento a la lectura sigue siendo el objeto de la Feria, dentro de la feria también está el premio Jorge Ibargüengoitia, todo en formato en digital, con grandes autores”.

Espiral Foro Universitario

Otro evento cultural de importancia de la UG es el Foro Espiral hecho por la comunidad universitaria en el mes de abril, y, en el mes siguiente, en Mayo “la Universiada Cultural que no se hizo en el año pasado, es un llamado a las Universidad, una Universidad llama a sus hermanas universidades y hacen un gran festival cultural con un tema central que es la pandemia, y la universidades podemos hablar de eso, aportarle, el tema es la paz, es un tema permanente”.

Es una agenda muy completa, pero muy dinámica, resulta de que es un año muy atípico, imaginemos que en algún momento ya no digan que podemos regresar a los teatros, a las plazas, a todo esos espacios, seguramente esas actividades se van a multiplicar ya cuando podamos regresar dijo Osvaldo Chávez.

La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato, y en coordinación con sus cuatro campus universitarios, y sus once Escuelas de Nivel Medio Superior, darán inicio por primera vez, en la integración de un solo calendario que congrega todas sus actividades Artísticas-Culturales Agenda Cultural UG.

Para este 2021, se contemplan más de 700 actividades, en su mayoría sin costo, por el momento en su modalidad virtual, y cuando las condiciones lo permitan de manera presencial, mismas que se podrán consultar en www.cultura.ugto.mx .