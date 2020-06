Presenta libro sobre la curtiduría en León

León, Guanajuato.- José Francisco Alvarado Durán presentó el libro “Todos Curtidos Crónica y Anecdótica de una industria”, obra que dará a conocer la historia de la curtiduría en León desde sus inicios en el siglo XVI, su crecimiento y reflexiones a futuro”.

El texto fue presentado en la Feria Nacional del Libro de León de manera virtual y por parte del Instituto Cultural de esta misma ciudad.

La obra de José Francisco Alvarado describe una cronología con base a diferentes épocas que se viven, con personajes históricos desde la unión de curtidores, y las diferentes instituciones como la Cámara de Calzado y la Asociación Nacional de Curtidores.

Alvarado nos compartió que “la obra se presenta en dos secciones, una primera parte en donde se relata una crónica de la evolución en León haciendo referencia a personajes e instituciones a lo largo de los años, desde el siglo XVI hasta nuestras fechas”.

“Una segunda parte que incluye precisamente las experiencias personales contadas desde mi punto de vista en la industria, como del barrio y el impacto que esta industria ha tenido a lo largo de los años en los ámbitos social y cultural de la ciudad de León que son insospechadamente amplísimos” comentó el autor de “Todos Curtidos Crónica y Anecdótica de una industria”.

“Cierra el libro con una referencia a la actualidad con la preocupación objetivo esencial del cuero en los últimos años que han sido por ahí la protección del medio ambiente y la responsabilidad social todo llevado de la mano a través de sus instituciones y de las principales industrias de la localidad” comentó José Francisco sobre su libro.

José Francisco dio su opinión cómo conocedor de la industria del cuero y del calzado acerca de la crisis provocada por el coronavirus que atraviesa este rubro “definitivamente al igual que cualquier otro sector se está viviendo una problemática insospechada, el sector de la curtiduría se ha sometido a muchas experiencias en el pasado, del siglo XVI podemos regresar infinidad de problemáticas que el sector ha enfrentado y que ha salido adelante con trabajo y creatividad y con unión del gremio, no me queda la menor duda de que se va a salir de esta, de esta crisis terrible de haber tenido que cerrar a tres meses las industrias y las cadenas de distribución, de no solamente nuestra industria sino las industrias paralelas y miembros de la cadena del cuero, tienen que tomarse un ritmo prudente y muy responsable y sobre todo con aplicación muy ingeniosa con creatividad, las cosas van a cambiar definitivamente en todos los aspectos” comentó el autor y añadió que la evolución de la industria de la curtiduría tendrá una evolución favorable.

El autor resaltó la importancia de preservar y rescatar la historia curtidora de León “es un aspecto sumamente importante, la ciudad de León tiene una raíz muy sembrada en las industrias del cuero, y en especial en la tenería, en donde hay carne hay cueros y en donde hay cueros habrá siempre curtidores, talabarteros y zapateros, todo en conjunto con un desarrollo económico e integración social” relató Alvarado.

José Francisco habló del tradicional Barrio Arriba, en el que se da la principal evolución de la industria “en pequeñas tenerías y familias dedicadas a ello y especificación de un barrio que se dedica a la industria tan particular que es la curtiduría, está en su carácter e el Barrio Arriba lo que hoy es la colonia Obregón”.

Documentar principalmente la historia y la identidad del curtidor y del que se dedica a las industrias relacionadas con el cuero que es algo muy importante para León