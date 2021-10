Museo del Arte Sacro un espacio para vivir el fervor religioso

León Gto.- León guarda en su ciudad un museo muy peculiar, un lugar donde se encuentran un total de 15 salas que exhiben piezas que datan desde el siglo XVIII hasta objetos sagrados utilizados por el papa Benedicto XVI, estamos hablando del Museo de Arte Sacro.

Ubicado a un costado de la Catedral Basílica de Nuestra Madre Santísima de la Luz, justo en la calle Hidalgo #202, en este lugar se despliega un valioso acervo de más de 400 piezas que revelan varios sucesos históricos de la religión a través de los años.

Este museo también se vio afectado como muchos otros establecimientos al cerrar sus puertas a causa de la pandemia de la Covid-19 en el 2020, aquel domingo 12 de abril, esto lo recuerda muy bien Beatriz López Nava, coordinadora del museo.

“Llega la pandemia y se cierra el museo, fue el mismo día en que cerraron las iglesias y hasta ahora no se ha vuelto a abrir, esperemos que pronto tengamos una fecha para una reapertura, pero todo el tiempo que permaneció cerrado, el personal siempre vino por que se tenía que hacer aseo”, mencionó Beatriz López.

HISTORIA

Todo comenzó cerca del año 1999, por Monseñor Fidel Hernández Lara, quien es actualmente rector en el templo expiatorio, al descubrir un espacio dentro de la catedral donde se almacenaban cientos de piezas, esculturas y pinturas.

Con el apoyo de Don Rafael García González, Obispo de la Diócesis de León (+), quien da la primera autorización para que se cree el museo, no fue hasta el tres de mayo del 2001 en que abre sus puertas bajo la bendición e inauguración de Monseñor José Guadalupe Martín Rábago, este último da seguimiento a todo el museo hasta su retiro, dejando el legado al actual Arzobispo Don Alfonso Cortés Contreras.

Cabe destacar que anteriormente el espacio donde se ubica el Museo de Arte Sacro fue el obispado de León durante mucho tiempo, posteriormente el lugar fue ocupado por Cáritas de León y después se comenzó con una remodelación en el 2008, para instaurar la segunda etapa donde instalan todas las pinturas y esculturas que ya se encontraban en dicho museo pero no se exhibieron debido a que en ese momento se contaba con un espacio muy pequeño.

Exactamente un 10 de octubre del 2008 se inaugura la segunda parte del museo y ahora la entrada cambia a la calle Hidalgo, ya que en un principio se ingresaba al museo por la puerta de la catedral, ahora pasa a tener una entrada independiente del templo.

VISITA DEL PAPA

Una fecha importante para los leoneses fue la visita del Papa Benedicto XVI a la arquidiócesis de León, cabe destacar que Monseñor José Guadalupe Martín Rábago fue el único Arzobispo mexicano en recibir la visita del Papa en la visita del 23 al 26 de marzo del 2012.

Esta fecha importante pasó a formar parte de la historia del obispado y sobre todo de la ciudad, por lo que se abrieron dos salas dentro del museo dedicadas a relatar esta visita, además el mismo papa Benedicto XVI pisó la catedral para realizar el rezo de las vísperas con todos los obispos de américa latina y celebró la santa misa desde el parque Bicentenario.

Todos los objetos sagrados que utilizó se encuentran exhibidos dentro de estas dos salas.

PIEZAS DE ANTIGÜEDAD

Al interior, se encuentran diferentes pinturas, esculturas, orfebrería sacra, gobelinos, indumentaria sacerdotal, libros, mobiliario, vestimentas, por mencionar algunos.

De acuerdo con Beatriz López, algunas de las piezas más antiguas que se pueden encontrar dentro del museo es la escultura de San José, la cual está tallada en madera estofada y es aproximadamente de finales del siglo XVI – inicios del siglo XVII, además de una colección de siete gobelinos italianos realizados por Monacelli entre el siglo XVIII y XIX.

“Personalmente lo que me llama mucho la atención de esta colección de gobelinos es que está pintada la Virgen de Guadalupe, como ella pasó fronteras y fue pintada allá en Italia, el cómo llegaron estos gobelinos aquí, eso no lo sabemos, no sabemos de muchas piezas quien las hizo, ni quien las trajo, pero empiezan a tener historia a partir del momento en que ya los tenemos aquí”, mencionó la coordinadora del museo.

UN MUSEO PARA TODOS

A causa de la pandemia por el Coronavirus, el lugar permanece cerrado para el público, sin embargo, este museo se ha distinguido por recibir a personas católicas y no católicas, ya que además de exhibir historias emblemáticas que hablan de la fe de los leoneses, también se puede apreciar el arte, estas dos perspectivas lo hacen un museo para todo público.