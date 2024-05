Muere Paul Auster, autor de la Trilogía de Nueva York

Sin miedo a la muerte, desde “la tierra del cáncer” —como definió su esposa, la novelista Siri Hustvedt, en marzo de 2023, cuando hizo el anuncio de su enfermedad, a través de redes sociales— el escritor estadounidense Paul Auster escribió y publicó el año pasado su última novela, Baumgartner.

El autor, quien falleció este 30 de abril a los 77 años en su casa de Brooklyn, a causa del cáncer de pulmón que padecía, concluyó su fructífera carrera de más de 16 novelas, nueve libros de no ficción, cuatro de ensayos, dos obras dramáticas, cinco guiones de películas y un sin número de poemas. Con ellos Auster se convirtió en uno de los autores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, cuya obra ha sido traducida alrededor de 40 idiomas.

Paul Auster, un escritor estrictamente realista

Altamente divergente entre la autoficción, el ensayo, la poesía y la ficción, la obra de este escritor, nacido en el seno de una familia judía polaca de clase media en Nueva Jersey en 1947, se caracterizó principalmente por poner el acento en temas existenciales, como la identidad, la soledad, el absurdo y con gran fuerza el azar como elementos fundamentales en el devenir humano.

Para ello, el Auster echó mano de diversas herramientas y estilos. Por ejemplo, en la narrativa, donde experimentó, principalmente con las características propias del realismo, pero también de las literaturas policiaca y fantástica, difuminando las fronteras entre ellas.

“Yo me considero un realista en el sentido más estricto de la palabra. El azar es parte de la realidad; continuamente nos vemos transformados por las fuerzas de la coincidencia, lo inesperado ocurre en nuestras vidas con una regularidad casi paralizante.

“Y sin embargo, existe una idea generalizada de que las novelas no deberían abusar de la imaginación. Todo lo que parece ‘improbable’ se considera necesariamente forzado, artificial, ‘irrealista’. No sé en qué realidad ha vivido esta gente”, dijo el autor en una entrevista con los críticos literarios Larry McCaffery y Sinda Gregory, compilada en el libro Ensayos completos, de Auster.

Estas características han sido la marca de agua de varias de sus más importantes obras, entre las que se encuentran, Trilogía de Nueva York (1985-1986), que lo lanzó al reconocimiento internacional; Leviatán (1992), que lo hizo ganar el premio Médicis de Francia; El libro de las ilusiones (2002), donde narra la historia de un profesor universitario que entra en depresión tras la muerte de su familia en una accidente aéreo; 4321, que el autor escribió completamente a mano durante tres años, logrando una novela extensa que pone el azar como motor de la narración.

Escribir fue un acto vital para Paul Auster

Educado en la Universidad de Columbia en la década de los sesenta, donde estudió literatura comparada, para luego embarcarse como marinero durante un semestre y en 1971 instalarse en Francia, Auster confesó en varias ocasiones que la escritura para él ha sido un acto vital, que utilizó como forma de reflexión de su propia existencia, como fue en el libro de ensayos Diario de Invierno (2012), en el que escribió la historia de su propio cuerpo, ligado al de sus seres cercanos.

“A menudo me pregunto por qué escribo. No es sólo para crear obras hermosas o relatos entretenidos. Es una actividad que parezco necesitar para sobrevivir. Me siento muy mal cuando no lo hago”, decía en la misma entrevista.

Luego, de su estancia en París, Auster regresó a Estados Unidos, donde se desempeñó como profesor en la Universidad de Columbia. En su carrera también escribió los guiones de algunas películas como "Cigarrillos" (1995), "Heridas de amor" (1998) o "El país de las últimas cosas" (2020). De igual modo se desempeñó como traductor de autores franceses, entre los que se encuentran Jacques Dupin, André du Bouchet y Jean Paul Sartre.

A lo largo de su carrera, Auster fue candidato constante al Premio Nobel de Literatura, y reconocido con otros galardones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006, uno de los máximo reconocimientos que se otorga el mundo de habla hispana a personajes de talla internacional.