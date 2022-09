Muere la escritora Hilary Mantel, figura clave de las letras británicas

La escritora británica Hilary Mary Thompson, conocida como Hilary Mantel, ha fallecido a los 70 años tras una carrera literaria en la que destacó su famosa trilogía sobre Thomas Cromwell, ministro principal de Enrique VIII, por la que ganó numerosos premios literarios británicos.

Por "Wolf Hall" ("En la corte del lobo", 2009) fue galardonada con el premio Booker y la segunda entrega, "Bring Up the Bodies" ("Una reina en el estrado", 2012), le valió de nuevo ese premio, por lo que se convirtió en la primera mujer que recibía el galardón dos veces.

Te puede interesar: Dan Sam explora los secretos de la juventud en su nuevo libro Buenos días Avril

Nacida el 6 de julio de 1952 en Glossop, en el centro de Inglaterra, en 1973 se licenció en Derecho por la Universidad de Sheffield y después trabajó brevemente en un hospital geriátrico, experiencia que reflejó en sus novelas.

En 1972 se casó con el geólogo Gerald McEwen, con quien en 1977 se trasladó a Botsuana, donde residió cinco años para mudarse después a Arabia Saudí, donde vivió cuatro años y donde ambientó alguna de sus obras.

De nuevo en Reino Unido a mediados de los 80, trabajó como crítica de cine para la revista "The Spectator", además de escribir reseñas literarias y ensayos para "The Guardian" o "London Review of Books".

Representante de la Novela Histórica

En 1985 publicó su primera novela, "Every day is mother's day", a la que siguió un año más tarde su secuela, "Vacant possesion".

Literatura Fallece el escritor español Javier Marías a los 70 años

Su tercera obra, "Eight Months on Ghazzah Street"("La jaula de cristal", 1988), se inspiraba en sus vivencias en Arabia Saudí para contar el choque entre la cultura islámica y la occidental.

Desde entonces publicó cerca de una decena de novelas, centradas en temáticas biográficas o históricas.

Entre las ficciones no históricas destacan "Fludd" (1989),"A change of climate"(1994), que cuenta la historia de una pareja de misioneros en África, "An experiment love"("Experimento de amor", 1996), sobre las vivencias de tres chicas al ingresar en la universidad en los 70, o "Beyond Black"("Tras la sombra", 2005), la historia sobre una médium que la convirtió en finalista del Orange Prize.

Sin embargo, son sus obras de ficción histórica las que le brindaron mayor reconocimiento.

Comenzó con "A place of Greater Safety" ("La sombra de la guillotina", 1992), que transitaba sobre las biografías de tres revolucionarios franceses: Dalton, Robespierre y Camille Desmoulins, y siguió con "The Giant, O Brien" (1998), sobre un irlandés que en 1870 se convirtió en una atracción de feria en Londres.

La trilogía que le dio la fama

La trilogía sobre Cromwell fue la que le catapultó a la fama literaria y, al margen de los dos Booker, le otorgó el también prestigioso premio Costa.

Literatura El pulso vital en la obra de Javier Marías

En 2020 completó el tríptico con "El trueno en el reino" ("The Mirror and the Light").

En su autobiografía "Giving up the Ghost" (2003), Mantel relataba sus "encuentros" con el Diablo, el primero de los cuales tuvo lugar a los siete años.

Muy marcada por el catolicismo de sus padres, la autora siempre manifestó gran interés por el mundo de lo sobrenatural, tras haber vivido como niña en una casa supuestamente encantada por espíritus o después en un antiguo hospital psiquiátrico, donde, decía, habitó entre las "sombras" de los viejos pacientes.

Mantel, que en su juventud sufrió graves dolores atribuidos a una enfermedad mental que finalmente resultó ser endometriosis, presidió la asociación Endometriosis She Trust.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El 23 de septiembre de 2022, su editorial, HarperCollins, informó de su muerte: "Estamos devastados por la muerte de nuestra querida autora, la dama Hilary Mantel, y nuestros pensamientos están con sus amigos y familia, especialmente su marido, Gerald", señaló HarperCollins en un mensaje en sus redes sociales.