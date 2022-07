Elia Barceló rinde tributo a Agatha Christie

GIJÓN. Dejando atrás los temas ambientados en países fríos de Europa, la escritora española Elia Barceló presentó en el marco de la edición 35 de la Semana Negra de Gijón, Muerte en Santa Rita, que en el propio nombre hace ya un homenaje a la reconocida internacionalmente Agatha Christie.

Tras su última novela La noche de plata, que tiene guiños a México, pero estaba centrada en desapariciones de niños, violaciones y auténticas torturas, la más pura de su bibliografía en términos de género negro, Elia Barceló vuelve a la región de sus orígenes, Alicante, en la zona mediterránea, con un libro que ella define como divertido y refrescante, aunque, como el nombre indica, incluye una muerte.

Muerte en Santa Rita es la primera de al menos cuatro novelas ambientadas ahí. “La gracia que tiene Santa Rita es que no existe pero me lo he inventado usando elementos reales de la zona, en la que había un balneario de talasoterapia y fue degenerando, bajando de nivel hasta que en la Guerra Civil y en la posguerra fue un manicomio en el que la gente de cierto nivel encerraba a sus hijas díscolas”, apuntó.

Expuso que como en sus demás novelas, “tomo parte de la tradición y le doy una vueltecita” y en este caso, la protagonista es Sofía, una escritora de 92 años, quien escribe con dos seudónimos, con uno sus libros criminales y con otro los romántico-eróticos y que en ese espacio llamado Santa Rita ha ido reuniendo a gente que no tiene dónde vivir y en el que se encuentran unas 40 personas, entre estudiantes, trabajadores y jubilados.

“Entre todos son como una familia elegida, y en ese ambiente tan súper relajado, llega un chico, con el que Sofía ha tenido una relación y amenaza con cargárselo todo, y como la vida es peligrosa, amanece muerto en la alberca y la policía empieza las investigaciones”, añadió.

Sobre el hombre que muere, Barceló, quien ha recibido diversos premios por literatura de ciencia ficción y juvenil, aseveró que se inspiró en muchos personajes que ha conocido por la vida. “Hay muchos como él en el mundo; cuando uno nace muy pobre pero tiene corazón de rico, estafa, miente, engaña y hace todo lo que tenga que hacer para tener lo que cree que le corresponde”, explicó.

Apuntó que el propio sitio en el que se desarrolla la novela es protagonista del libro, pero otro tema a destacar es que “no mato mujeres, estoy hasta el pelo de que las víctimas sean mujeres, chicas guapas e inteligentes que un hombre ha decidido matar, así que en mis novelas la palman los tíos”.

Para Elia Barceló, es necesario denunciar que la existencia y visibilidad de las mujeres a partir de cierta edad, por ejemplo, cuando empiezan a acercarse a los 50 años, se va perdiendo, “para mí es muy importante que se vea que mis personajes mujeres tienen vida por delante y por detrás”, aunque también le interesan las relaciones de hombres y mujeres y cómo van evolucionando, igual que los vínculos entre los más mayores y los jóvenes y los problemas de maltrato.

Muerte en Santa Rita es la primera de, por lo menos cuatro que concibe la escritora, todas con un título que hace homenaje a alguien reconocido en el género de novela negra y todos ambientados, en distintas épocas en el mismo espacio. “La segunda, por ejemplo, que ya la tengo en la cabeza, incluye mucho arte, muchos cuadros”, anotó.

Todas ellas se podrán leer por separado, podrán ser disfrutadas por todos, porque, “no hay nada gore, nada explícito sangriento” y la idea es que los personajes del presente, de esta Muerte en Santa Rita son básicamente los mismos, pero cuando se habla del pasado se trata de la familia de Sofía, generaciones atrás.

Todas ellas tendrán los temas del amor y la muerte, aunque Barceló dejó claro que solo escribe cuando se enamora de una historia. “Yo me tengo que enamorar y cuando ocurre me lanzo, y si me dejan un poco en paz yo escribo todos los días”, concluyó.