Cuestionario Proust: Iñaki

Es miembro de dos de las bandas de rock más populares de México (Fobia y Moderatto), con las que ha construido grandes carreras musicales. Pero actualmente también está enfocado en Gran Sur, una nueva agrupación que formó con Sofi Mayen, Cha! y Elohim Corona, a la que ellos definen como “Un proyecto honesto, que se acerca a la música tradicional mexicana y latinoamericana desde el rock, con un ángulo independiente y mirando al futuro con ojos nuevos”.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Conciliatorio. Hedonista. Soñador.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Pasar un buen momento con alguno de mis hijos. Escuchar sus risas. También con mi pareja o con mis compañeros de bandas. Pero sobre todo, que sea un momento mágico e inesperado, de preferencia. Recibir, junto a su amor, alguna epifanía.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

La procrastinación.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

Que me decepcionen. Tiendo a idealizar a las personas.





¿Tu gran miedo?

Temo, en abstracto, cualquier mal que pudiera caer sobre mi familia y amigos.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

De mucha excitación, pero también preocupación por el futuro cercano. Estamos viviendo tiempos difíciles y decisivos. En lo artístico y profesional he sido bendecido. Pero temo por el futuro de la empatía y los derechos de todas las personas.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Soy extravagante en todo lo que hago, aparentemente así ha sido desde chiquito. ¡Me fui dando cuenta poco a poco y me rodeé de gente igual!





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La moralidad proveniente del mandato religioso. La virtud es un ideal inalcanzable que debe de buscarse con el trabajo personal. No puede entenderse por virtud nada que vaya de la mano del odio y la intolerancia.





¿La persona viva a la que más admiras?

Linda, mi esposa. Es un ejemplo de autodeterminación e independencia. Con un gran amor para quienes la rodean y un sentido del humor adorable!





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Nadie en particular. No practico el odio. En abstracto, desprecio la impunidad, la intolerancia y la hipocresía.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“Auto- boicot”. “Es una cuestión territorial”, “Abrazos”.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

En mi diálogo personal. Soy a quien más le miento.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La honestidad. Aunque sea brutal.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Lo mismo. No encuentro diferencia entre seres humanos. Ni en su género o identidad. Honestidad.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Amo a mi familia. Y a mi familia musical.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En la cama o en la carretera. Momentos que son presente puro.





¿Qué talento te gustaría tener?

Me gustaría aprovechar lo recibido. No ambiciono más. Me siento culpable de no tener orden en mi vida para aprovechar lo que sé hacer.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Me gustaría poder ordenar mi tiempo. Terminar lo que comienzo. Realizar las ideas y proyectos que ya existen, pero no están siendo ejecutados.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Que haya gente que quiera trabajar y estar conmigo. Todo lo que he publicado en música con esas personas. Que me he dedicado a hacer lo que amo.





¿Dónde te gustaría vivir?

Viajando siempre. Me gusta estar en el campo, particularmente. Pero hay ciudades increíbles. No siempre están en su mejor momento. A veces tengo nostalgia por épocas específicas, dependiendo del lugar.





¿Cuál es tu bien más preciado?

¿Material? La guitarra que tenga en la mano o la motocicleta que esté rodando en su momento.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Me gustan rasgos de Gustav Klimt, Sor Juana, Giordano Bruno, Sir. Richard Francis Burton, Steve McQueen… Pero nunca me imaginaría que estoy a su altura. Son una inspiración. Nada más.





¿Tu pasatiempo favorito?

YouTube. Zelda.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Alerta de mega-cliché: Halcón, Orca, Libélula.





¿Cómo te gustaría morir?

Abrazado por mis hijos y esposa. A ellos no les gustaría eso, así que, un buen infarto, creo…





¿Tienes un lema?

No.

