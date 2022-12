Confianza, hermandad y diversión: las claves de una subcultura llena de baile y diversión

Las últimas generaciones de jóvenes se han inclinado cada vez más en las diferentes culturas extranjeras, una de las que más predomina en estos días es la cultura asiática, con ella la llegada de anime y por supuesto la música.

El Cover Dance en pocas palabras consiste en recrear el baile según la coreografía original de un artista, sin embargo, no se trata solo de copiar los pasos de baile, si no el de sumergirse por completo en la experiencia de sus ídolos, es decir, igualar sus estilos, sus gestos e incluso sus gustos, adaptando un nuevo estilo de vida.

León cuenta ya con una comunidad en crecimiento en cuanto al tema, ya que cada vez más estos pequeños grupos se han multiplicado y han llegado a competencias no solo de la ciudad, si no en el estado, quizá los has visto ensayando en las inmediaciones de la biblioteca los fines de semana o en algún parque de la ciudad.

Melisa Ramírez (Mely), Valeria, Michelle (Miuna), Irasema (Ira), Danna, Laura (Moon), Ali, Jetzamani (Jetza), Aiden, Renata (Chob), son jóvenes de León, que integran el grupo Red A Little Black, mismas que se unieron luego de descubrir que comparten el mismo amor por algunos idols de K-pop, decidieron transformarse en un grupo de cover dance e imitar a sus ídolos y al mismo tiempo divertirse al participar en competencias.

Tomando inspiración de grupos como Super Junior, Girls Generation, hasta BTS, EXO y Black Pink, las jóvenes explicaron que el fandom del K-pop está dividido en generaciones, donde grupos como EXO, BTS, Twice, Monsta X, SevenTeen, Black Pink, GOT7, Winner, por mencionar algunos, son considerados como de la tercera generación y mucha gente marca el año 2018 como la cuarta generación de estos grupos donde se encuentran Stray Kids, Spectrum, NOIR, DreamNote, entre otros.

El grupo Red A Little Black actualmente suelen ensayar cerca de dos horas en espacios públicos como la biblioteca estatal dentro del Forum Cultural, así como en parques o incluso en sus hogares, Mely quien es la creadora de este grupo de cover dance, compartió con el Sol de León que el trabajo de sacar una coreografía y presentarla en eventos tardan aproximadamente de tres a cuatro semanas, sin embargo, este esfuerzo se ha visto reflejado en premios recibidos y reconocimientos.

“Uno de nuestros retos más grandes como grupo es el de participar en competencias en otros estados de la república, así como algún día formar parte del Kpop World Festival”, comentó.

Es de mencionar que el Kpop World Festival es una competencia anual de talentos de K-pop, co-organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea, el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea, y la KBS (Korean Broadcasting System), donde los bailarines y cantantes de covers de K-pop de alrededor del mundo a reclaman su puesto en las finales tras participar en sus preliminares regionales respectivas.

Los amantes de este género musical, suelen distinguirse entre ellos a simple vista, ya que luego de una encuesta, se determinó que sus vestimentas, el corte y color de cabello, así como el siempre portar insignias o estampados de sus grupos favoritos, son los principales elementos por los cuales se reconoce a esta subcultura.

Por otra parte, Mely aseguró que ella y su grupo, comenzaron como una forma de compartir un gusto y divertirse, con el paso del tiempo se han ido profesionalizando cada vez más, al grado de competir en convenciones dentro y fuera de la ciudad de León, logrando obtener los primeros lugares.

También han colocado diversos videos a través de la plataforma YouTube, donde desde el 2018, suben videos de las diferentes coreografías, donde también cuentan con un público muy leal.

Entre los últimos premios que el grupo de cover dance ha recibido fue dinero en efectivo la pasada convención StarCon, donde concursaron con una coreografía, la cual fue principalmente pensada para su canal de YouTube y las llevó a ganar el primer lugar de la competencia.

“Siempre tenemos retos, hay que estar creciendo y esforzándonos, queremos darnos a conocer, porque desde el 2018 que se creó el grupo a la fecha, no creían en nosotros y no nos tomaba en cuenta, a partir que fuimos ganando concursos la gente nos empezó a notar y ya estamos viajando a otros estados y nos reconocen”, mencionó Mely.