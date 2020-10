Conectados con la lectura

La Edición 31 Feria Nacional del Libro de León, uno de los eventos literarios más importantes del país fue inaugurado este miércoles en un celebración de manera total en línea, pues toda su programación será a través de las páginas oficiales de facebook, además de una plataforma digital www.fenal.mx y aplicación en IOS y Android. Carlos María resaltó que el Municipio de León no realizó recortes a cultura.

A través de las redes sociales de la Feria Nacional del Libro de León y el Instituto Cultural de León fue inaugurada la edición 31 y al evento de apertura se dio cita Carlos María Flores Riveira, Director del ICL y Héctor López Santillana, Presidente Municipal de León el gobernador, a través de un mensaje en video.

El Presidente Municipal de León, Héctor López Santillana reconoció el trabajo realizado por el ICL “una felicitación a todo el equipo del Instituto de cultura de León y su consejo directivo”.

“Esta crisis es una transición hacia una nueva normalidad, es una transición que va a provocar un cambio profundo en el mundo” comentó Santillana.

El Presidente Municipal de León resaltó el trabajo por ofrecer una Feria Nacional del Libro de León virtual “te felicito Carlos a ti y a todo el consejo por aprovechar la tecnología para seguir impulsando a nuestro creadores, para seguir atrayendo el talento, para seguir inspirando a más niños y a jóvenes, por eso es fundamental que León no se detenga en un año tan complejo, por eso no toca celebrar los 31 años de la fenal afrontando este momento crítico pero afrontándolo con decisión y determinación pero sobre todo con muchísima imaginación que tenemos a la mano”.

Héctor López Santillana comentó que “nuestra fenal que es una de las cinco más importantes del país, tenía que ser un ejemplo de cómo podemos aprovechar todo el reto, el problema cómo una gran oportunidad, nos emociona decir sí hay FENAL”.

Dijo que por la situación actual, leer un buen libro nos ayuda a imaginar un mejor futuro y destacó que con la contratación de 70 artistas locales, se mantienen las fuentes de empleo de los leoneses.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador del estado de Guanajuato, emitió un mensaje de bienvenida a la Edición 31 de la FENAL “Es un gusto estar con ustedes en la inauguración de la Feria Nacional de Libro de León, que enriquece y fortalece el programa cultural más importante en la ciudad y uno de los mayores eventos editoriales de nuestro país, una feria que democratiza la cultura, el saber y el conocimiento, y pone la cultura al alcance de todos con un catálogo de obras y autores los invito a que consulten el programa editorial y las conferencias”.

Recalcó que “soy un convencido de que el año 2020 pasará a la historia como el año en el que Guanajuato dio un gran salto a la cultura digital y la fenal está a la vanguardia con este nuevo formato, a través de la literatura sigamos haciendo de Guanajuato la grandeza de México”.

A su parte el director del Instituto Cultural de León resaltó el trabajo de todo el equipo del Instituto Cultural de León “es una edición especial, una edición virtual, que hemos trabajado con mucho esfuerzo a través de una plataforma virtual que a alojará el programa editorial, el programa literaria hasta la venta en línea de textos y sellos editoriales”.

Carlos Maria Flores Riveira destacó que no se hayan realizado recortes en materia cultural en el municipio y recalcó en el interés por marcar a los procesos culturales como una prioridad y es así que gracias a ellos hoy sí hay fenal, lejos de haber sufrido recortes en materia de cultura hemos podido potenciar proyectos como este, no me queda más que agradecer a todo el ayuntamiento a nombre tuyo, a mi consejo, a mis compañeros y compañeras el Instituto Cultural de León que hayan hecho un esfuerzo prácticamente sobrehumano para poner a punto en muy poco tiempo esta plataforma y esta programación.

La Feria Nacional del Libro de León convocó en su mayoría a artistas locales para presentar eventos en vivo, además por primera vez se presentará al premio Nobel de literatura 2008 Jean Marie Gustave Le Clézio.