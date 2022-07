Todo listo para festejar el 25 aniversario del GIFF

León Gto.- Este Jueves arranca la edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés), la cual está de manteles largos, al festejar su 25 aniversario con una gran fiesta cinematográfica, donde León será la sede donde comience la magia.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Con cuatro sedes: León de 21 al 24 de julio, San Miguel de Allende del 25 al 28 de julio, Irapuato del 28 al 31 de julio, serán parte del primer cuarto de siglo del GIFF, donde se contará con actores como invitados especiales, mismos que han pasado por el festival como Martha Higareda, Roberto Sosa, Liz Gallardo, Humberto Busto, Krystian Ferrer, Sebastián Zurita, Martha Claudia y Armando Hernández.

Local Se atreve Sarah Hoch a soñar fuera de la caja

Tan solo en la ciudad de León el Teatro del Bicentenario, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, el Jardín de las Esculturas, el Auditorio Mateo Herrera, Paruno Central de Música, el Teatro Estudio, Cinemex Stadium, el Auditorio Jorge Ibargüengoitia del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato Campus León y el Panteón San Nicolás, serán los lugares donde los asistentes podrán disfrutar de toda la oferta fílmica que esta edición ofrecerá.

La inauguración se tiene programada las 20:00 horas, en la Explanada del Teatro Bicentenario donde se realizará la ceremonia inaugural, así como en el Teatro del Bicentenario se realizará un homenaje nacional a una de las actrices más respetadas de la industria, Adriana Barraza, quien celebra 50 años de trayectoria artística.

Para el viernes 22 de julio, comenzarán con la proyección de 181 cintas de 47 países con 128 producciones en competencia, además de el GIFF tendrá 30 estrenos mundiales, 28 premieres americanas y 68 estrenos mexicanos.

Cine Con el GIFF nacieron 3 mil 500 cineastas

Durante este 25 aniversario el país invitado será Croacia, el cual ofrecerá una selección especial de largometrajes y cortometrajes como: Murina, A Visit From Space, Love and Vehicles y The Son of Satan.

Foto: Cortesía | GIFF

Todos los eventos son gratuitos con cupo limitado, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación.

La programación completa se compartirá a través de las redes sociales, así como en la página web: http://programa.giff.mx/esp/2022/calendario .