Se atreve Sarah Hoch a soñar fuera de la caja

León Gto.- En 1997 en Guanajuato nació Expresión en Corto. Años más tarde se convirtió en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), que ha conseguido consolidarse como una plataforma para soñar, crear, formar. El GIFF se disyingue de los demás porque desde su nacimiento fue libre de política, sin censura, ni autocensura y ha sobrevivido sexenios, trieños y pandemias, propone y marca pauta a nueva oportunidades de producir cine.

Este aniversario de plata, más que celebrar derramas económicas, GIFF celebra que apoya a jóvenes cineastas guanajuatenses, su credibilidad a nivel regional, nacional e internacional y ser visionarios.

“No todos sobrevivimos a la pandemia, pero aquí está la institución firme, con el espíritu que la vio nacer hace 25 años”, mencionó en entrevista Sarah Hoch, fundadora y directora en entrevista con El Sol de León.

¡MÁS CINE POR FAVOR!

Como su lema lo dice “Más cine por favor”, lo tenían claro al abrir las puertas a cineastas de los 46 municipios del estado de Guanajuato, darles la oportunidad de contar su historia y ofrecerles una plataforma que los iba a arropar con su talento e ideas.

Fotos: Francisco Carmona | El Sol de León

“Hay que soñar, fuera de la caja, buscar nuevas formas de presentar historias”.

Recordó que en los años noventa si no utilizabas cámara de 35 milímetros, no podías producir cine y de ese equipo solo existían 13 en el país.

“Yo venía de producción, odiaba a todos los críticos de cine, la Industria cinematográfica era un Club de Toby, era de hombres, había 3 o 4 mujeres que estaban con la idea de producir”.

POR GUANAJUATO

En una mirada al pasado, señaló que el impacto que ha dejado en sus 25 años al estar al frente del festival ha sido el honor de trabajar por Guanajuato y el cine, haber picado piedra en el estado, en el cual no había una cultura cinematográfica. Aseguró que GIFF llegó a romper esquemas a nivel nacional para tener un cine incluyente; en 1997, el cine era elitista, así como la producción, la crítica y la asistencia.

El GIFF también contribuyó para ser un motor que reactivó la Industria Cinematográfica del país, formando a personas en producción en todos los sentidos. Los cines estaban en huelga, arrancaron con la reactivación con talleres y han seguido su vocación de un festival de formación.

EVOLUCIÓN

Hablar de GIFF también es hablar de evolución, su fundadora acepta que todo se ha transformado como se escribe, como se produce, como se exhibe, además que hoy como ciudadanos se tiene más acceso a cine.

“En un principio nos llamaron irresponsables por decir que, en un formato digital de video, se podía hacer cine, tres años más todo era digital, después hablamos de que se iba acabar la distribución, ya no nos dijeron locas, pusimos un mundo virtual al servicio de cine”.

Desde sus inicios GIFF ha destacado por siempre ir un paso adelante. Ahí se habló por primera vez de plataformas como Netflix o Amazon hace 10 años, antes que llegaran a México y sus distribuidores.

Hoch fue contundente al exponer que no es un evento que se puede calificar en 10 días y analizar su derrama económica. Es una institución que trabaja todos los días del año y, cuando no están en festival, se encuentran en acciones itinerantes de festivales o en talleres de formación. Rompió esquemas en ser el primer festival de cine en aceptar todos los formatos, como hacer películas en Handy Cam.

Fue el primer festival en México que se realizó durante la pandemia. Para ello, los organizadores escribieron los lineamientos para hoteles, restaurantes y todo el protocolo de sanidad que luego implementó el Gobierno del Estado para todos sus eventos.

Para 2022, el GIFF ha lanzado su convocatoria para su 20avo concurso de guión cinematográfico para cortometrajes y largometrajes. Y en esta edición número 25 –que se llevará a cabo del 22 al 31 de julio de 2022 en León, Guanajuato y sedes alternas– el GIFF ya ha lanzado su convocatoria para cortometrajes en formato de cine, video o digital en las categorías de ficción, experimental, animación, documental, realidad virtual, México, y Guanajuato.

Para largometrajes, los formatos son cine, video o digital y se pide que no hayan concretado distribución en las salas cinematográficas del país y cuya fecha de cumplir producción sea posterior al 1 de enero del 2021. Podrán competir en las categorías de largometraje documental internacional, largometraje documental México, largometraje de ficción internacional y largometraje de ficción México.

Gracias a la alianza entre el Festival Internacional de Cine Guanajuato, el Medienboard Berlin Brandenburg y el Goethe-Institut México, GIFF presenta a los cineastas que formarán parte de la Residencia Artística Guanajuato-Berlín 24/7. Además, con el programa de asociación formado por el GIFF y Cinéfondation del Festival de Cine de Cannes, se ha instituido el Programa de Residencia de Verano MexiCannes en Guanajuato, México.

CINE VIRTUAL

Otra palomita para GIFF: fue el primero en producir películas en realidad virtual en México; al día de hoy reciben de 170 a 200 películas, se seleccionan 12 para competencia y cada año son más.

En su edición 2020, presentaron autocinema, aquacinema, gel, arcos sanitizantes, y son el primer evento de cine en estar en un campus virtual.

GIFF, SEMILLERO DE TALENTO

Sarah lo tiene claro, el tiempo que dure GIFF, su objetivo será empoderar a los jóvenes, darles voz, en un país donde a veces se siente que no hay voz, se les dará la oportunidad de producir su propia identidad, su comunidad, aplaudirse entre ellos mismos.

“Si no hubiera llegado Covid-19, la gente no hubiera consumido el cine en casa, este fue el último clavo al ataúd, todos contrataron las plataformas posibles y no salimos de la casa en un año; gracias a eso se amplió el trabajo cinematográfico con las series”.

Recalcó que estamos en una generación que sabe que tiene voz y que no le da miedo usarla, por ello preparan a jóvenes en todos los sentidos. Saben que no todos van a ser cineastas, pero ofrecen herramientas que podrán aplicar en otros aspectos de sus vidas.

“Como siempre lo he dicho: hay un parteaguas en Guanajuato antes y después de GIFF o Expresión en corto, ya hay una cultura cinematográfica, hay ojo, hay una crítica regional”.

Entre sus más grandes logros, el festival puede destaca que hay dos generaciones de cineastas que nacieron en la cuna de GIFF. Su mayor característica ha sido estar con los ojos abiertos a las necesidades en el ámbito de cine, sea regional, nacional o internacional.