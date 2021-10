El Tema, miniserie que expone a México como víctima del cambio climático

Un breve recorrido por distintas regiones de México, todas afectadas por el cambio climático, es la propuesta de la miniserie documental El Tema, producción de La Corriente del Golfo, empresa encabezada por el actor Gael García Bernal quien además comparte pantalla con la activista Yasnayá Aguilar.

Los seis capítulos tuvieron una función especial este viernes en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), hasta donde acudieron el director Santiago Maza y Daniela Michel, directora de la muestra michoacana.

El capítulo inicial se adentra en el conflicto por el agua que se vive en el estado de Chihuahua, donde un tratado firmado en 1944 compromete a México a dotar del líquido a su vecino del norte, sin que haya una retribución igualitaria. Pero más allá de los tratados internacionales, los especialistas concluyen que el agua es vista como una mercancía y no como un derecho humano.

Para el episodio 2, “Aire”, la hoy cuatroteísta Tatiana Clouthier reconoce que entre la clase política de Nuevo León hay bastantes intereses en las desarrolladoras industriales que se han encargado de destruir la ciudad, “pero en la foto dicen que van por lo verde”.

El enfoque se centra en la construcción del estadio de futbol de Rayados de Monterrey, edificado sobre el bosque de La Pastora y para lo cual se sacrificaron especies vegetales y animales.

El entretenimiento futbolero tal vez esté garantizado, pero los especialistas consultados concluyen que en ciudades contaminadas, las personas tienen 84% más probabilidad de morir por Covid-19. Otro dato duro dice que en 2018, 8.7 millones de personas murieron por la contaminación del aire que provocan los combustibles fósiles.

El tercer capítulo, “Carbón”, atiende la problemática de Río Sabinas, en Coahuila, donde la explotación de ese mineral promete el progreso, pero genera muerte a su alrededor, incluida la muerte de las personas. Para muestra, un botón: en 2006, 65 mineros fallecieron atrapados en Pasta de Conchos, propiedad del Grupo México. Solo hubo dos rescates de cuerpos y nadie fue culpado por ello. Pese a lo anterior, uno de los entrevistados no pierde la fe y dice ante la cámara: “Coahuila tiene un brillante futuro, aunque su tierra está contaminada. Aún con este mugrero, hay vida, se puede reconstruir”.

Jorge Villarreal, especialista en cambio climático, concluye que “si no sacamos las carboeléctricas de la generación de energía en nuestro país, no podremos cumplir con los acuerdos internacionales. Hacer el cambio por fuentes solares no es tan complicado y en cambio sacar al carbón es un ganar-ganar”.

Eso de que Tabasco es un edén queda en entredicho tras ver el episodio Energía, en el que se cuestiona la viabilidad de la refinería Dos Bocas, uno de los proyectos estelares del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El petróleo, reflexionan los entrevistados, ha significado para la región un cambio muy drástico en los modos de vida, lo que trae consigo mucha contaminación. El lugar donde se construye la refinería está sobre un pantano y ya rompió con el ecosistema. “Este modelo fósil ha beneficiado al 1% de la población mundial; hay que pensar cómo salir de ahí”, relatan.

Entre otros datos aportados, se especifica que desde 1988 tan solo 100 empresas han emitido el 71% de los gases responsables de la crisis climática y Pemex es la novena empresa que más ha contribuido. En menos de 30 años, una cuarta parte de Tabasco, incluida la zona de Dos Bocas, podría quedar inundada por el incremento del nivel del mar, revelan las fuentes consultadas.

Pero si de proyectos nocivos hablamos, nada más claro que el llamado Tren Maya, otra propuesta del gobierno actual que ha sido señalada por todo aquello con lo que va a arrasar. En “Océanos”, académicos y ecólogos coinciden en que la zona de Cozumel experimenta una explotación sin precedentes sobre todo contra sus arrecifes. El turismo, observan, está acabando con los recursos, una dinámica que consiste en cuánto beneficio le saco antes de que se acabe.

La serie, que concluye con el episodio dedicado a la crisis alimentaria en Chapala, está disponible de forma gratuita en YouTube y la página de internet de La Corriente del Golfo.