Es hora de probar como país a una mujer presidenta, se necesita sangre nueva: Luis Estrada

León, Gto.- (OEM, INFORMEX).- En su reciente visita al Festival Internacional de Cine en Guanajuato, Luis Estrada, reconocido director de películas como “La ley de Herodes” y “El infierno”, en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana (OEM), compartió su opinión acerca del actual clima político del país ante la probabilidad de tener a la primera presidenta mujer en México.



➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La señora presidenta

Explicó que, si se hace un corte de caja, se puede determinar que las mujeres todo lo hacen mejor que los hombres, incluso con respecto al séptimo arte dijo que es interesante la participación que tienen actualmente las mujeres.

“Deseo fervientemente que sea una mujer (la próxima presidenta de la República) para probar algo diferente, hemos tenido tantos fracasos en el camino que ojalá sea sangre nueva. Ojo, hay también ciertas condicionantes, pues el que sea una mujer no lo va hacer bien en automático, sobre todo si no cambian radicalmente cosas que son muy relevantes para este país”, aseveró.

Sobre el lanzamiento de una eventual película dedicada a las candidatas presidenciales, señaló que hasta el momento no lo tiene en su radar, pues se encuentra filmando una cita en el estado de Guanajuato, de la cual por contratos firmados no puede decir nada.

“No lo sé, en su momento lo pensaré, lo evaluaré si de eso quiero hablar, nunca he trabajado con la idea de repetir una fórmula, hago películas de lo que me importa, a lo mejor cuando se llegue el caso, pero por el momento ni lo ha pensado”, afirmó.

Te puede interesar: GIFF 2023: Luis Estrada comparte su visión sobre el cine y la realidad de México

Lo pirateaban

Sobre la guerra sucia que se vive en los procesos de campaña políticas, el cineasta recordó que cuando se busca el poder, los intereses cambian; como ejemplo comentó que hace unos años, cuando Andrés Manuel López Obrador comenzó a contender en busca de la presidencia, en tres ocasiones por distintos partidos políticos, pirateaba sus películas para utilizarlas como herramienta en contra de sus adversarios.

“Hacía copias piratas en DVD y las regalaban en sus mítines, decían ‘miren cómo son los del PRI’, ‘miren, miren cómo son los del PAN’”, reveló el director.

Dejó claro que para él no existe la censura, ni el miedo, mientras los espectadores se identifiquen con lo que él muestra en sus películas, se diviertan, reflexionen sobre lo que pase en su país, es su gran logro y es lo que lo tiene más orgulloso de su carrera.

Genio y figura

Sobre su estilo satírico y político, mencionó que el público tiene ganas de verse retratado, de verse en este país con sus luces y sombras.

“Mis cintas son críticas de momentos históricos de México, cada espectador ve una película diferente y hace una complicidad con lo que se les cuenta y eso es lo verdaderamente valioso”, afirmó.

“Yo lo único que he hecho es hacer uso de ese derecho de la libertad de expresión” Luis Estrada, Homenaje Nacional #GIFF2023 #MásCinePorFavor pic.twitter.com/JxdcE2LEFf — Guanajuato Film Fest (@giffmx) July 22, 2023

Explicó que aborda historias que necesita contar y señaló que empezó en el cine desde muy joven, como espectador y de repente se planteó que le gustaría ser alguien que escribiera una película que refleje las diferentes problemáticas que aquejan al país, en un tono lúdico y satírico.

“Me atreví a hacer algo que conozco muy bien, es mi país y tengo ese privilegio enorme de dedicarme a lo que yo quiero”, aseveró.

Su mayor riesgo

“El mayor riesgo es traicionarme o hacer las cosas con miedo o con otros intereses, eso es probablemente lo que más me da miedo, el que yo me diga ‘esto no me atrevo a decirlo’, ‘esto no, porque vaya hacer que incomode o que vaya a molestar o me vaya acarrear alguna consecuencia’” y apuntó que es algo que no se lo puede permitir.

Además, refirió que lo que más le enorgullece de su carrera es el siempre haber hecho las películas que ha querido, como ha querido y como ha podido.

#GIFF2023 "Un día Genaro García Luna, me citó para decirme que "El Infierno" no iba a salir y yo le contesté vas a ver que sí".



📹: @Vanehh7 | El Sol de León pic.twitter.com/r8I1EeO78u — El Sol de León (@soldleon) July 22, 2023

Presumió que nunca he hecho algo que no ha querido o ha dicho algo en lo que no creía.

Finalizó reconociendo que todos los cines son importantes, que probablemente lo más maravilloso del cine es su diversidad, su pluralidad y que haya cine para todos los gustos.





Las respuestas que recibió de los presidentes de México

Ernesto Zedillo: Le dijeron que “La Ley de Herodes” nunca iba a salir.

Vicente Fox: El expresidente guanajuatense le llamó "hijo de la chingada".

Felipe Calderón: El mandatario panista lo tildó de "mal mexicano".

Andrés Manuel López Obrador: El presidente lo calificó de racista y clasista por criticar la Cuarta Transformación.