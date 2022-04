Vicente Cremades deja su obra sobre piel

El tatuador de talla internacional Vicente Cremades, gracias a su talento, pasión y profesionalismo ha diseñado creaciones para el rapero francés SCH, para jugadores de equipos europeos como el Levante, Osasuna, Alavés, Getafe, Athletic de Bilbao; Juan Bernat, jugador del PSG y jugadores de la liga de Dinamarca.

Al hablar sobre su trabajo dijo: “ser tatuador es una labor que requiere compromiso con el arte, ya que debemos estar conscientes que son trazos que se quedan en la piel de las personas”

Diseñar un tatuaje es algo que va más allá de un simple dibujo en el cuerpo; debe ser un arte que permita reflejar lo que el tatuador y el dueño del tatuaje busquen, porque “somos creadores de un arte especial que otros más portan con orgullo, la gente deposita en nosotros su confianza, literalmente dejamos huella en su piel y eso es algo que debemos aprender a valorar”.

“El amor por el dibujo es un buen comienzo porque desde ahí vas buscando perspectivas, técnicas y conoces los colores que puedes aplicar. El amor por el arte creativo es la base de esta profesión”, manifestó el español.

Vicente encontró en el dibujo una forma de expresión que con el tiempo fue perfeccionando y que decidió aplicar en los lienzos más auténticos, la piel de las personas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicente Cremades Valtueña (@vicentecremades)

“Desde pequeño me gustaba dibujar. Mi madre me inscribía a cursos que nunca terminaba porque yo prefería mi propio espacio e inspiración, tenía 16 años cuando inicie a tatuarme y a explorar este mundo lleno de creatividad. Me regalaron mi primera máquina y practicaba con naranjas, luego tatué algunos amigos. Un tiempo me incliné por las bellas artes, pero mi inquietud terminó por definir que mi camino estaba en el mundo tatuador”, platicó.

Con el tiempo y la experiencia, encontró la técnica que le hacía frente a cada diseño que se proponía. “El diseño gráfico es importante, al igual que la técnica que utilizas. Un tatuador debe buscar la armonía entre el boceto y la zona en la que se realizará. Yo aplico la técnica de sombreado por capas, la cual consiste en empezar una zona y no terminarla hasta que baje el enrojecimiento de la piel”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicente Cremades Valtueña (@vicentecremades)

“Actualmente, es importante la fotografía del resultado porque las redes sociales se han convertido en una nueva forma de mostrar nuestro trabajo, entonces también debemos contar con un mínimo de conocimientos de fotografía”, sostuvo.

“Las redes sociales nos han abierto camino para que el mundo entero conozca nuestro trabajo en el mundo y millones de miradas estén puestas en cada uno de nuestros diseños, porque llegaron a revolucionar el mundo de los tatuadores, ahora son la plataforma que utilizamos para presentar los frutos de nuestro esfuerzo y que mejor que esté sea realizado con el corazón” resaltó.

Vicente ha participado en convenciones en Sabadell y Valencia, en este último obtuvo el tercer lugar en la categoría de blanco y negro, lo que le ha impulsado a seguir presente en este tipo de eventos y se prepara para así poder expandir su talento.

Concluyó diciendo: “a los mexicanos les digo que busquen siempre un tatuador experto y que haga su trabajo con pasión porque eso será clave para alcanzar el resultado deseado. A los tatuadores los invitó a que se preparen, que no entren en una zona de confort, que luchen por ser mejores, para ofrecer más calidad porque eso hará la diferencia entre ver esto como un trabajo o verlo como arte y una forma de expresión”.