Arranca el Festival Internacional de Arte Contemporáneo en León

León Gto.- Este martes inició la edición 24 del Festival Internacional de Arte Contemporáneo (FIAC), en la ciudad de León Guanajuato, el acto inaugural corrió a cargo de “In Fari”, una composición electroacústica que fue escrita especialmente para los tres coros infantiles que la interpretan.

La sede fue Plaza de Gallos, la acústica que genera este recinto hizo que esta composición a cargo de Emilio Hinojosa Carrión y Jorge Solís Arenazas, fuera una experiencia inolvidable, sobre todo por incluir en esta edición del FIAC a niñas y niños del Coro Infantil de la Escuela de Música de León, Coro Estrellas de Colores de la primaria Arnulfo Campos y el Coro de la Orquesta Sonar Las Joyas que en total suman 47.

⬇️Da clic aquí⬇️

El escritor Nicko Nogués propone hackear al macho interior

Esta composición constó de ocho partes modulares en las que se explotó las sonoridades, la riqueza en las diferentes texturas y timbres de cada niño, así como la capacidad plástica de las voces infantiles, mismas que demostraron una gran fuerza escénica y una gran potencia.

“Sentí mucho entusiasmo, no solo por nosotros, sino por nuestros intérpretes, son niñas y niños maravillosos, con un profundo arraigo en las comunidades leonesas, esta obra se hizo de la mano de todas ellas y todos ellos, y por lo tanto es irreplicable, esta obra no puede viajar sin sus intérpretes”, mencionó Jorge Solís Arenazas.

A pesar que “In Fari” fue creado especialmente para el FIAC en León, se tiene tentativa de fechas para el próximo año, para salir a otros puntos, con esto refleja todo el esfuerzo de poco más de medio año de cada uno de las personas que participaron en esta pieza, sin embargo, por lo supersticioso que es el gremio no revelaron más datos de alguna fecha cerrada.

“Los niños me cambiaron naturalmente la vida, me cambiaron mi concepción del sonido, mi concepción de la escucha, mi concepción de la negociación creativa, yo me llevo todo eso, naturalmente los niños son sujetos más frágiles que otros intérpretes adultos con los cuales a veces podemos trabajar, entonces no podíamos abordar la obra con la misma perspectiva que lo haríamos los adultos, entonces lo que primero y lo último, era el trato humano, por eso tejemos vínculos fuera de lo artístico y nos llevamos un profundo cariño por todos nuestros niños”, concluyó Jorge Solís.