Día de Star Wars: cinco destinos que todo fan debe visitar

León, Gto.- (OEM-Informex).- El 4 de mayo se celebra el “Día de Star Wars” en todo el mundo, una fecha que celebran los fanáticos de la famosa saga de películas de ciencia ficción.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Se eligió este día debido a un juego de palabras en inglés de la frase emblemática “Que la Fuerza te acompañe” (May the Force be with you) con “Que el 4 de Mayo te acompañe” (May the Fourth be with you).

Alejandro Sánchez, gerente de Loyalty y Alianzas Financieras de Despegar, destacó que entre las principales razones de hacer turismo cinematográfico es el poder disfrutar de una experiencia inmersiva que permita vivir la ambientación de series o películas y esto sin duda ha hecho que fenómenos cinematográficos como Star Wars se vuelvan importantes impulsores de la industria.

Doble Vía Conoce el origen del Día de las Madres en México

Wadi Rum (Jordabia)

Valle desértico con impresionantes vistas y hermosos atardeceres que se destaca por sus más de 100 km de arena roja y formaciones rocosas; se ubica a una hora y media de la ciudad oculta de Petra.

En este lugar se filmaron escenas del desierto tanto para la película de “Rogue One” como en el “Episodio IX: The Rise of Skywalker”. Puedes alojarte en hoteles como el Stars and moon camp que brindan la comodidad para acampar en el desierto.

Parque Nacional Redwood (Estados Unidos)

Fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980 y también se convirtió en el hogar de los Ewoks en la película de Star Wars, “El Retorno del Jedi”.

Se ubica en el estado de California y cuenta con inmensas praderas, bosques de robles, ríos salvajes y alrededor de 64 kilómetros de costa virgen, que alojan una gran diversidad de fauna y tradiciones culturales.

Lenno (Italia)

Se encuentra a la orilla del Lago de Como en la zona costera llamada Costa della Tremezzina. Fue el lugar de las bodas de Anakin y Padme en la película “El ataque de los clones”, específicamente en la Villa del Balbianello, una mansión del siglo XVIII el cual tiene un magnífico jardín y vista panorámica del lago, la cual puedes visitar.

Sevilla (España)

Uno de los escenarios utilizados en “El Ataque de los Clones” de Star Wars fue la magnífica Plaza de España en Sevilla. El pabellón adornado que se extiende alrededor del costado se usó para las conversaciones entre Padme y Anakin mientras estaban en la ciudad de Theed.

Salar de Uyuni (Bolivia)

Es el salar más grande del mundo, con 10 mil kilómetros cuadrados; fue utilizado como ubicación para Crait, un planeta mineral cubierto de sal blanca y suelo rojo donde la Resistencia tiene su última batalla contra la Primera Orden en la película “El último Jedi”.