Saida Aparicio, una mujer que insipira en el mundo del modelaje

Saida Aparicio triunfó en el Fashion Week de París 2024 el pasado primero de marzo, en donde tuvo la oportunidad de compartir pasarela con modelos de otras partes del mundo, su hazaña ha comenzado a inspirar a las mujeres para no darse por vencidas.

Desfilar por la pasarela del Fashion Week de París fue una experiencia muy emocionante para Saida Aparicio, pero también representó una oportunidad para enaltecer la cultura mexicana a través de la colección inspirada en su país.

Porta diseño mexicano con orgullo.

La salmantina fue la encargada de cerrar la icónica pasarela de la moda, con un vestido inspirado en las mujeres tehuanas, cuya cultural cuenta con un traje de gala para sus bodas, caracterizado por un resplandor en la cabeza con colibrís y forma parte de la colección quetzal de los diseñadores de la marca IANNDEY (originaria de León, Guanajuato).

"Recuerdo que empieza la pasarela y empiezan a salir las modelos y justo cuando me toca a mí me acomodo en la entrada y el vestido que pesaba 20 kg. Recuerdo que me planteé en la entrada levanté la cara y al momento de dar el primer paso me dije a mí misma y pensé: 'va llegando México señores, siéntanlo' y ahí comencé a dar mi primer paso, fue cuando me sentí muy orgullosa de mi país y su cultura, di cada paso con mucha fuerza, porque era mi sueño y por enaltecer la cultura de México", manifestó.

Su siguiente paso es ser seleccionada para el Fashion Week de Milán.

El desfile se desarrolló en presencia de más de 300 personas y 70 medios de comunicación de todas partes del mundo, cuyas cámaras captaron estos majestuosos momentos para la salmantina.

El siguiente paso para Saida es recorrer la pasarela del Fashion week de Milán, un proyecto que sabe requiere de mucho compromiso y disciplina para alcanzar todos los requisitos, además de prepararse artísticamente para colaborar en algunos proyectos con Netflix.

¿Quién es Saida Aparicio?

Saida Aparicio es originaria del municipio de Salamanca, cuenta con una carrera en turismo en la Universidad de Guanajuato y actualmente se está preparando para la maestría el Patrimonio de México. Su carrera en el mundo del modelaje comenzó a la edad de 17 años durante la preparatoria, a través del certamen "Señorita Salamanca", evento que la llevó a descubrir su pasión por esta profesión.

Busca incursionar en el mundo de la actuación de la mano de Netflix.

Su entrega, compromiso y disciplina, la han catapultado al ojo público y también la llevaron a participar en diversas campañas publicitarias, pasarelas y trabajar con distintas marcas. Recientemente fue reconocida por el gobierno municipal por su colaboración en el Fashion Week París, colocando el nombre de México en la esfera mundial.

Su historia, se ha convertido en fuente de inspiración para las jovencitas que desean incursionar en el mundo del modelaje, demostrando que "los límites los pones tú y no los demás".