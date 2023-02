El diseñador mexicano Alex Siordia fusiona arte y moda para crear prendas exclusivas

Desde hace siete años, la firma de marroquinería mexicana Cloe desarrolló una iniciativa con la misión de generar alianzas con artistas para darles difusión dentro de la industria de la moda, entre los que destacan Claudio Limón, Guillermo Flores, Olga Zuno, Fer Quirarte, Enrique Pichardo y Tana Gaxiola.

Bajo el lema de que el arte nos une y nos ayuda a romper barreras, embellece nuestro espíritu y nos inspira, nace Cloe Gallery, una línea de edición especial y anual que fusiona el arte y la moda a través de piezas que se convierten en un icono coleccionable para quienes gustan portar una pieza de galería, fuera de ella.

Para este 2023, el artista tapatío Alex Siordia es el encargado de dar vida a ocho piezas que van desde tote bags, crossbody, sneakers, zapatos, carteras y más.

Partiendo de las formas simples y los colores brillantes, Siordia complementa dos disciplinas en sus procesos creativos: la ilustración y el desarrollo de objetos utilitarios, mismo que se ve reflejado en su intervención.

“Estoy muy contento con el resultado de esta colaboración, lo he disfrutado muchísimo y agradecido de que me hayan incluido en este proyecto”, contó Alex a El Sol de México.

Las piezas son versátiles y fáciles de combinar. Foto: Cortesía Cloe

La obra que vemos plasmada en esta colección especial se trata de My life is in your hands, la cual es un homenaje a las personas que funcionan como detonadores en nuestra vida, aquellas que son musas y motor para vivir, trabajar y seguir creando y que va muy de la mano de la filosofía de Cloe al tener a la mujer como su principal inspiración.

“Hay ciertos momentos que nos marcan en la vida, en lo personal, las mujeres de mi familia son mis musas y esta colección es un homenaje. Estas mujeres que me han marcado como artista y momentos que me han transformado en lo que soy”, explicó.

Añadió, “Esta obra está inspirada en los recuerdos acerca de la influencia que ejercieron en mí, las mujeres de mi vida. Desde las mujeres que me educaron y me vieron crecer, hasta las mujeres que me hicieron bailar, dibujar, crear. De eso se trata la vida, de generar vínculos para recordar momentos que nos marcan para siempre”.

La creatividad y el arte son parte del ADN de la firma, y es por ello que cada colección nace con una gran naturalidad y conexión especial con los artistas.

De su proceso creativo compartió: “soy muy emocional, me baso en el arte emocional con el fin de tratar de conectar con el observador, depende mucho del lienzo y lo que quiero transmitir”.

Sobre la iniciativa de acercar el arte de diferente manera, dijo: “a mi me parece muy importante, creo que como artistas y diseñadores debemos aprovechar este tipo de plataformas y colaboraciones, para llevar este tipo de mensajes, hablando del arte, no todas las personas tienen posibilidad de consumirlo y de esta manera lo pueden hacer, convergiendo dos industrias que van en crecimiento”, finalizó.