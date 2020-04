Jardinería en casa como una actividad de esparcimiento

En estos tiempos de estar en casa, las actividades de jardín son una labor no solo para el embellecimiento del hogar sino también una actividad de esparcimiento y de distracción que sin duda es una gran herramienta de aprendizaje que se puede hacer con la familia.

Dentro del hogar hay una variedad de plantas que pueden tenerse en el interior y pueden añadir armonía, color y vida a la casa, como lo son los helechos, las violetas africanas y las plantas de teléfono.

El tener y comprar plantas de este tipo es una actividad de esparcimiento que no solo da un toque de armonía al hogar, sino que ayudan a mejorar el estado anímico y mejora el ánimo y es que tener algunas macetas es una actividad que requiere de nuestros cuidados y se disfruta.

Helecho

Hay variedad de helechos que pueden encontrarse en viveros de la ciudad y sus precios no son costosos, desde luego un helecho puede adornar una entrada, una esquina o una escalera, se mantienen húmedos, son de resolana y media sombra.

Violetas africanas

Las violetas africanas dan color al hogar con tonalidades color vino, rosa y azul, estas pequeñas flores gustan de macetas medianas, y no son de sol directo por lo que les gusta la resolana y luz indirecta y no tan fuerte. No son plantas costosas.

Planta de teléfono

Esta planta es un enredadera es decir trepadora, no requiere luz solar, por lo que puede ponerse en lugares con luz indirecta, añade tonalidades verde al hogar con cada una de sus hojas brillantes, es ideal para la sala o en un interior como las escaleras.