El aprendizaje de la música y escucharla hace a los pequeños más disciplinados

La Maestra Magaly Vázquez, Coordinadora de la Sección Infantil de la Escuela de Música de León (EML) nos comparte en entrevista su experiencia en la docencia y el porqué es importante el aprendizaje de algún instrumento y que los niños escuchen música clásica en este tiempo de quedarse en casa.

La violinista Magaly Vázquez resaltó que el gusto por la música empieza desde los padres y es que, comentó “en mi casa siempre se escuchaba música clásica, pues a mi familia le gusta, y mi mamá toca el piano, entonces ahí comenzó mi gusto, ella se ponía a tocar, y yo muy pequeñita según me ponía a tocar con ella también y ella me dejaba, luego mi mamá me enseñó a tocar el piano. Ella solía llevarme a conciertos de música clásica”.

La docente de la Escuela de Música de León comparte que empezó con sus clases de violín desde los 11 años “comencé mis lecciones de violín en una academia particular, a los once años con el maestro Juan Pablo Palomino, después estudié el Medio Superior en la Escuela de Música de León y desde 2013 soy maestra de la Escuela de Música de León”.

La maestra de la sección infantil recomienda el aprendizaje desde casa y es que ahora con las herramientas digitales hay un mundo musical por aprender “pienso que lo más importante es el contacto con la música, actualmente, gracias a Internet hay infinidad de posibilidades para escuchar música o acercarse a ella incluso con películas o hasta aplicaciones que motivan a los niños al juego y al aprendizaje de la música”.

Vázquez resaltó que el aprendizaje musical durante este tiempo de estar en casa con los niños es una herramienta de esparcimiento “la música es muy noble y los niños pueden hacer más llevadera la situación gracias a la música. Ya sea desde la práctica o la apreciación de ella”

Para que los pequeños se introduzcan en el bello mundo de la música Magaly Vázquez recomienda compositoras clásicos que gustarán a los infantes “los que siempre se suelen recomendar son Mozart y Vivaldi, sin embargo, yo recomiendo uno que se llama Leroy Anderson puesto que es música muy atractiva para los niños. Una pieza muy famosa de él es La máquina de escribir”.

Desde su experiencia la docente nos cuenta que el aprender algún instrumento ha influido en su persona y que los niños que aprenden la armonía ya sea de piano o vilín guitarra son más constantes “la música ha influido mucho en mi forma de ser y en mi manera de elegir cómo vivir. Los niños que estudian o escuchan música son muchos más disciplinados y tienen un mejor desempeño escolar, además de que su sensibilidad les permite ser más empáticos con el entorno”.