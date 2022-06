Desde Suecia reconocen libro guanajuatense

Libro de gastronomía guanajuatense titulado “Guanajuato a través de su cocina”, es considerado uno de los mejores del mundo, al ser de los cuatro ganadores en la 27 edición de los “Gourmand Awards 2022” de la World Cookbook Fair – Gourmand International, en la categoría “Unesco Ciudades Patrimonio”.

Este evento fue realizado en Umea, Suecia, el cual es reconocido por premiar lo mejor de la literatura gastronómica internacional y es considerado como los Premios Oscar de los libros de gastronomía y vinos.

En su edición 27 se reconoció el trabajo en equipo entre el sector gastronómico y gobierno, al llegar a posicionarse en el cuarto lugar, de una selección de mil 336 textos de 227 países de todas las regiones del mundo, el mayor número de documentos que han participado, ya que comparado con el año anterior se tuvo un incremento del 20%.

Con este reconocimiento que tiene como objetivo promover a la producción editorial en el ámbito de la gastronomía, el estado de Guanajuato ahora tiene el derecho de utilizar el certificado de “Best in the World”.

“Guanajuato a través de su cocina”, es un trabajo coordinado por el José Eduardo Vidaurri Aréchiga y María Isabel Saldaña Villareal, editado por la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato y presentado por el Chef Juan Emilio Villaseñor, a fin mostrar a nivel internacional la diversidad gastronómica del estado.

Es de mencionar que este ejemplar cuenta con 207 páginas en las que se plasman las raíces que, en el devenir del tiempo, da origen en la época prehispánica en las culturas que conformaron la tradición del Bajío durante el periodo Clásico, principalmente, y en la fuerte presencia de la cultura chichimeca y otomí del periodo Posclásico.

Así como la gastronomía que heredó de la presencia española rasgos significativos que, fusionados, generaron una expresión auténticamente regional, por lo que este libro rinde tributo a la riqueza gastronómica de Guanajuato y muestra, desde múltiples visiones, la diversidad de esta expresión tan históricamente arraigada en sus habitantes.

“Sé que, sin lugar a duda, este documento marcará un antes y un después en la investigación de la antropología gastronómica de Guanajuato, pues aquí existen ingredientes muy característicos que, a lo largo de los años, han dado aromas, texturas, colores y sabores inigualable a exquisitas recetas”, puntualizó en su mensaje escrito en el libro, Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato.

Este “rico” ejemplar fue nominado en las categorías B25, “Libros de las ciudades reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad” y en la categoría de “Turismo y Cultura” -solo se integran a la lista de nominados un libro por país- y, en ambas, Guanajuato representó a México.

El libro ya se encuentra disponible en completamente gratis a través de la página: https://guanajuato.mx/bliblioteca-turistica/.