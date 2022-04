Da esperanza con libro “Symphonia de Dios”

Sobrevivió a un cáncer terminal, ahora escribe para llevar a otro su testimonio de fe. Después del éxito de su libro “¡Como un roble!”, en el que Jorge Castro narra su increíble experiencia para vencer el cáncer terminal y cómo “luchando de la mano de Dios” salió adelante, ahora con la publicación “Symphonia de Dios”, brinda una palabra de aliento a cualquier persona que haya tenido una pérdida en todo sentido.

En su primera obra el autor plasmó su testimonio de vida y explica cómo fue sanado por Dios de un cáncer de los más agresivos, “hoy estoy más fuerte, me siento como si tuviera 20 años. Me han hecho estudios y estoy perfectamente en triglicéridos, colesterol, ácido úrico, plaquetas y me siento muy bien”, explicó el entrevistado, quien luce mucho más joven.

Jorge Arturo Castro Hernández, mencionó que el libro tiene 24 capítulos en los que comparte su testimonio porque asegura Dios lo sanó, y las situaciones por las que vivió con personas que necesitaban palabras de aliento.

“Escribí esta segunda obra porque creo firmemente que Dios nos tiene conectados de alguna manera unos con otros, y hago una comparación porque las sinfonías son notas que tocas en armonía y cuando estamos en armonía todo fluye, tu salud y familia están bien, cuando no estamos en sintonía porque vibramos en una frecuencia diferente, por esa razón las personas se enferman, tienen pleitos con otros, pierdes la paciencia y la prudencia”, precisó.

El lenguaje que utiliza es sencillo y le da un fundamento bíblico, porque para él, la Biblia es un manual de vida, porque cree en la importancia de tener tranquilidad y paz, de ayudar y hacer oración siempre.

“Hablo de la relación con el primer círculo que es la familia, de la salud, de la esperanza, de la economía y de muchos temas no sólo de cáncer, porque después de esta pandemia yo detecté que hay muchas personas que sufren, que están angustiados por pérdida de empleo, falta de recursos, por familiares que han fallecido y este libro está destinado a llevar esas palabras de aliento a quien las necesite”, adelantó.

Su vida es un milagro

El autor está convencido que él mismo es un milagro de vida y agradece a Dios cada día, que puede respirar y caminar porque todos los problemas de salud que tuvo fueron tan impactantes, pero ahora no tiene ninguna secuela.

Recordó que su piel era de color gris y si se movía sangraba debido a lo seca que estaba, ya no podía caminar y lo trasladaban en silla de ruedas. “Me salió una bola del tamaño de mi puño en el cuello, otra en la ingle apretando la arteria y toda la caja torácica como racimos de uvas por dentro, mi bolsa testicular era del tamaño de mis dos puños juntos, no podía respirar, tenía agua en los puños, los dolores eran muy fuertes. Yo no me reconocía en el espejo por las mañanas”.

El sobreviviente de la enfermedad cambió su estilo de vida, y entendió que desde el punto de vista espiritual es la ausencia de Dios en la familia o la falta de perdón, desde la cuestión psicológica es la pérdida del control de las emociones a partir del enojo, el estrés, y desde el aspecto médico, que la gente es lo que come y muchas veces no cuidan la alimentación. A todo esto hay una reacción.

Modificó su perspectiva de vida porque entendió que no se llevaría nada con él, en vez de atesorar ahora comparte y ayuda a quienes puede “con el primer libro quise darle esa esperanza a todas las personas que no tienen quien esté al pendiente de ellos o que les dan la noticia así y a los familiares que entendiera por qué están en esa situación por qué lloran, se angustian, se estresan y para ayudarles a entender este padecimiento porque el cáncer ataca no sólo al enfermo sino a toda la familia en lo económico, emocional, etc”.

De “Symphonia de Dios”, cuando el cielo se conecta con la tierra, sólo se imprimieron mil ejemplares de 175 páginas que la gente podrá conseguir en las librerías Gonvill y Gante, el costo será de 250 pesos, con lo que continuará con su labor de ayuda a más personas.

“Esta enfermedad me enseñó a ser empático, a valorar mucho más todo lo que tengo, hoy no hay una mujer más hermosa que mi esposa, cuando enfermé la que estuvo al pendiente de mí fue ella, el que ella sufriera este padecimiento conmigo, no sólo tiene mi amor sino mi agradecimiento y mi admiración. Aprendí a valorar a mis hijos y entender que ellos tienen que tener su propia vida y yo no puedo vivir la de ellos, yo estaré para apoyarlos y no para imponerles, también a mis amigos verdaderos (...)”, concluyó.