Reflejos de Sol | Cómo resolver problemas

Hay muchas formas de resolver los problemas de la vida. Pidiendo consejo, haciendo lo que "le lata" o preguntándole a google.

Luego, hay problemas muy gordos en la humanidad como el desarme nuclear, la expansión del Covid o la escasez de agua.

Pero ¿usted ha tenido que convivir con adolescentes que no le hacen caso? ¡Ah! ¡Ese sí es un problemón universal!. De proporciones galácticas.

Si está encargado de desarrollar políticas públicas para resolver un problema social, lo mejor es que se ponga a investigar qué camino han recorrido quienes han tenido éxito.

Ahora, imagínese que usted gobierna un país, un estado o un municipio en donde los jóvenes padecen adicciones como el alto consumo de alcohol o de drogas.

ISLANDIA, LUGAR DE PLANET YOUTH

Esa es la razón por la cual el gobierno de Guanajuato se puso a buscar qué experiencia en el mundo era positiva y había logrado reducir las adicciones en la juventud y encontró Planet Youth, desarrollado en Islandia.

No falta quien diga que no había que ir tan lejos para encontrar una buena metodología. Pues la verdad, acá no la vemos y eso que el gobierno federal lleva como 40 años lidiando con eso.

O no falta también quien diga que eligieron Islandia para luego ir a pasear allá. Créame, no es un lugar lindo. Pero sí es un lugar en el que los jóvenes padecían gran índice de adicciones y la población esperaba que el gobierno hiciera algo

ADOLESCENCIA INSUMISA

Ahora bien, los adolescentes se caracterizan por no hacerle caso a nadie. O casi nadie. Imagínese si los papás no tienen éxito ¿usted cree que le van a hacer caso al gobierno?

Sin embargo, normalmente a los papás nadie los evalúa a ver qué tan buenos fueron y qué calificación sacaron como papás.

Pero a los gobiernos sí los califican los ciudadanos en las urnas cada tres o seis años, según corresponda. En menudo problema se metieron los gobernantes al tratar de resolver el problema de las adicciones en la juventud.

¿Y ENTONCES?

Pues la metodología de Planet Youth parte de que para empezar, hay que atender el problema desde la infancia. Porque, ¿Cuál es el mayor problema de la niñez conflictiva? ¡Sus papáaaas!

¿Usted cree que un "niño-problema" –como les llaman– va a sentarse a decir esto? "Mira papá, voy mal en la escuela y fumo mariguana porque nunca estás, me das malos ejemplos, eres un mentiroso, maltratas a mi mamá (o la mamá maltrata al papá), eres machista y no tienes empatía conmigo ni con mis hermanos." Pues no. Pobre niñez.

Pero alguien tiene que decirle eso a esos papás. Y es parte de la metodología. Por eso en el DIF estatal están dando clases de Crianza Positiva; donde le enseñan a los papás a no agredir a sus propios hijos si no a contribuir a su formación, a su asertividad, a su madurez y a que aprendan a tomar decisiones por sí mismos (los hijos y ellos).

JÓVENES AYUDANDO A JÓVENES

Y luego, ya para intervenir sobre los propios jóvenes, Planet Youth señala cómo elegir a jóvenes que sean líderes y ayuden a la adolescencia conflictiva a integrarse a un grupo y a experimentar las virtudes de la creatividad y el trabajo en equipo en lugar de consumir alcohol y drogas y negar su propia realidad en detrimento de toda la sociedad.

¿Se ha identificado con estas líneas? Acérquese al DIF o al sector salud. Busque ayuda y convierta un dolor de cabeza en la mayor felicidad que pueden encontrar los padres: ver que sus hijos sean felices.

MARIA JOSÉ Y JOSELINE

Y si usted quiere mostrar a sus hijos cómo otros jóvenes son muy exitosos, por favor no les vaya a mencionar a los “Niños Héroes” que se aventaron enredados en la bandera al despeñadero.

Mejor dígales que ayer María José Hernández, de Irapuato, Guanajuato, cumplió años y celebró ganando tres medallas de bronce en el Campeonato MUNDIAL de Levantamiento de Pesas.

A ver. Vuelva a leer. Tres medallas de bronce de diferentes modalidades en la misma competencia. Habemos como 7 mil millones de seres humanos en el planeta. María José es la número 3 (así como el Checo Pérez es el número 2). Y es de Irapuato, Guanajuato. Y Joseline López, de León, también ganó bronce mundial. Esas sí son chicas superpoderosas. Nada de “sexo débil”. Eso no existe.