Reflejos de Sol | Guanajuato, estado de claroscuros

La edición número 50 del Festival Cervantino está resultando todo un éxito. Este fin de semana fue el primero del festival y Café Tacvba, grupo legendario de la cultura chilanga, (aunque son de Ciudad Satélite, satelucos), se apoderó de la Alhóndiga de Granaditas en la capital de Guanajuato. Ahí, el alcalde Alejandro Navarro estuvo vigilando que todo estuviera en orden, pero se dio tiempo de corear “ven y dime todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti…” al son de la Chilanga Banda, encabezada por Rubén Albarrán.





Ahí estaba también Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas del estado, quien por un momento se olvidó de los números y los dineros para cantar La Locomotora, interpretada con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. No cabe duda que La Colmena Legendaria estaba presente en el histórico recinto, pues no paró, con sus cientos de voces, de evocar al gran José Emilio Pacheco con Las Batallas.





Y quien también se dio tiempo para venir a Guanajuato Capital a cantar y bailar fue el embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian, quien exclamó “¡Qué buena vibra en la explanada de la Alhóndiga!”





Ojalá que llueva café fue la rola con la que la famosísima banda terminó de incendiar, no sólo la puerta, como El Pípila, sino la explanada entera de la Alhóndiga de Granaditas, con más de 5 mil asistentes. Este es el Festival Cervantino del reencuentro, de la felicidad y, como dijo el gobernador Diego Sinhue Rodriguez Vallejo “está más vivo que nunca”.





TRAGEDIA EN IRAPUATO





¿Cuánto tiempo vamos a esperar en el estado Guanajuato para que los grupos delictivos acaben de arreglar sus diferencias y por fin podamos dejar de mirar tragedias como las de anoche? Mientras Café Tacvba llenaba de alegría la capital, en Irapuato ocurrió una tragedia más en la colonia 12 de diciembre, en la que perdieron la vida al menos 12 personas en un bar tras un ataque armado.





Otra vez en un bar. Otra vez los acribillaron. No podemos normalizar este tipo de acontecimientos.

En su cuenta de Twitter, el mandatario estatal destacó que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública, dispusieron de un operativo en coordinación con el Gobierno Federal y la autoridad municipal de Irapuato, para reforzar la seguridad, tras los hechos ocurridos la noche del sábado.

COMERCIO EXTERIOR, QUÉ VIENE

Los próximos días van a ser cruciales para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Probablemente a Raquel Buenrostro no le gustó el estilo fifí de los ahora ex funcionarios encargados de atender las controversias relacionadas con comercio exterior. Ya dio de baja también a Orlando Pérez, ex jefe de la unidad negociadora de comercio internacional y a Angel Villalobos, representante de México ante la Organización Mundial de Comercio, en Ginebra, junto con otros 7 titulares de unidad, y al menos 5 directores generales.

Buenrostro, secretaría de Economía, y Rocío Nahle, secretaría de Energía, tendrán que ponerse de acuerdo y dar alguna señal para evitar el panel de consultas del T-MEC en materia energética.

Estamos hablando de intereses. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ha afirmado que en la disputa con México en asuntos energéticos están en juego nada menos que 30 mil millones de dólares.

Al mismo tiempo, todos se olvidan de Canadá, pero nuestros socios del país de la hoja de maple tienen sus fondos de pensiones invertidos en México. Al gobierno canadiense no le va a temblar la mano para salvaguardar sus inversiones. El Primer Ministro Justin Trudeau no le puede salir a sus pensionados con que “A Chuchita la bolsearon” y que las inversiones de sus pensionados en México ya se esfumaron. O les resolvemos, o los indemnizamos. Punto.

Qué bueno que Alejandro Encinas junior está comprometido con el movimiento de AMLO. Ahora veremos cómo se comporta entre el lobby de los pensionados canadienses, las empresas de energía de Estados Unidos, Roció Nahle y Manuel Barrlett.