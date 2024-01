Justicia social para Guanajuato

En Guanajuato no tenemos duda: es momento de transformación, el pueblo guanajuatense lo pide, lo ansía y lo logrará de la mano del Movimiento de Regeneración Nacional.

Porque las razones sobran, estamos viviendo los peores momentos en inseguridad y delincuencia de nuestra historia.

Bien lo dijo nuestra precandidata a la Presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo: Guanajuato solía ser un estado pacífico, pero ahora estamos en el primer lugar de homicidios dolosos y en adicciones, esto es el resultado de las decisiones partidistas, que no han querido colaborar con las autoridades federales para juntos bajar los índices de inseguridad.

Guanajuato se quedó estancado en el pasado, más de 30 años de gobiernos panistas que lo único que ofrecen a la inversión extranjera es la mano de obra barata, lejos de la prosperidad y el bienestar para la mayoría, es por lo que en este 2024 estamos ante una oportunidad histórica para definir un nuevo rumbo para Guanajuato: o queremos continuar con el modelo agotado, en bancarrota, de los conservadores panistas, o damos el salto a la izquierda y nos unimos a la transformación que está haciendo crecer a nuestro país.

Justicia social para los adultos mayores y personas con discapacidad, magnas obras, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, becas universales para estudiantes de preparatoria y todo sin endeudar más al país.

Guanajuato no puede seguir anclado al pasado y cargando a una clase política que ya no sabe cómo resolver los problemas que aquejan a los ciudadanos, nuestro estado ya no puede seguir por el mismo rumbo, entre la delincuencia y la pobreza, el estado Cuna de la Independencia Nacional, donde se construyó la primera gran transformación de nuestro país, ya no está para seguir con las mismas personas y los mismos proyectos que han hecho tanto daño.

Estamos construyendo el cambio verdadero y lo demostramos en las plazas públicas con nuestras precandidatas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para la Presidencia de la República, la contadora Alma Alcaraz Hernández para la gubernatura y nuestro precandidato para el Senado, el doctor Ricardo Sheffield Padilla.

En morena tenemos claro que la salida de esta crisis es atender a quien más lo necesita, por eso buscamos que siga en aumento el salario mínimo, que continúen las becas a estudiantes para que nadie abandone sus estudios y que nuestros adultos mayores no tengan preocupaciones, luego de haber trabajado tanto durante toda su vida.

La mentira se acabó, ahora, con hechos, queda claro que la izquierda, que Morena, es la mejor opción para salvar a Guanajuato de la delincuencia y la corrupción que impera.

Es momento de construir el segundo piso de la transformación, sin perder los principios fundamentales, con Humanismo Mexicano, donde nadie se quede atrás.

Es momento de recuperar nuestra tranquilidad y garantizar un mejor futuro para todas y todos.

La esperanza nos une con las precandidatas, la Doctora Claudia Sheinbaum, con la Contadora Alma Alcaraz y con nuestro precandidato al Senado, el Doctor Ricardo Sheffield, para que acabemos con la pobreza, la desigualdad y sobre todo, la inseguridad que tanto nos duele en Guanajuato.

Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Morena.

Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guanajuato

