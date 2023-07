Samuel Chávez resultó afectado de la vista por ataque con explosivos en Tlajomulco

Samuel Chávez Arreola, de 20 años de edad, es uno de los dos lesionados en el ataque con artefactos explosivos que se registró la noche del martes en Tlajomulco de Zúñiga, donde seis personas más perdieron la vida.

Dalia Arreola, mamá del joven herido, narró que su hijo acudió al lugar de los hechos porque ahí están construyendo otro edificio del centro de rehabilitación donde se encuentra internado, y les informaron que había un operativo de las autoridades en el lugar.

Podría interesarte:

Local Por seguridad, suspenden búsqueda de desaparecidos en fosas clandestinas denunciadas anónimamente

Al llegar al sitio personal de la Fiscalía les informó que estaban revisando una fosa clandestina.

En ese momento se produjo el estallido.

"Entonces fueron a ver, porque se les hizo raro que había policías y la Fiscalía y todo eso, fueron a ver qué estaba pasando, entonces llegaron al lugar y los policiales dijeron que les habían reportado una fosa clandestina, que iban a supervisar el lugar, y dijeron que hay adelante, supervisen. Entonces ellos estaban ahí, cuando estaban ellos supervisando y empezó la explosion. Dice mi hijo: yo nada más escuché un trueno muy fuerte y ya no supe más"..

Dalia narró que su hijo perdió el conocimiento después del estallido hasta que despertó horas después en el puesto de socorros.

"Cuando mi padrino (dirigente del centro de rehabilitación) me auxilió yo ya no veía, ya no podía ver, entonces este pues, dice: 'yo ya nada más llegué aquí ya no supe más de mí hasta que ya desperté' y pues ya pero ahorita nada más trae mucho dolor en sus ojos".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La explosión dañó la vista de Samuel, que en esta mañana sigue esperando su traslado al antiguo Hospital Civil para recibir una mejor atención médica.

"Él está muy afectado de sus ojos. Sus ojos fueron los que más se afectaron. Ahorita estoy esperando que me lo trasladen al Hospital Civil, pero pues no hay lugar. No hay lugar, y ahorita pues no le han hecho ya nada, nada más le están poniendo medicamento para el dolor". Nota publicada por El Occidental