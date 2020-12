Paciente 95 | Superé la gripe y ahora sigo cuidados: Adriana

ACAPULCO. Reconozco que tenía tiempo sin una gripe que durara más de una semana y a pesar de haber tomado varios medicamentos antigripales, siento que tardé bastante en recuperarme, pero ya estoy libre de este malestar respiratorio.

Sin embargo, debo tomar las medidas preventivas sanitarias contra el Covid-19, no importa que me hayan aplicado una dosis de la vacuna china CanSino como parte del experimento.

De acuerdo con la información del médico Adrián, que por cierto no ha hecho la llamada semanal de evaluación, será hasta dentro de un año cuando conozca si me aplicaron la vacuna o el placebo.

Además, en los resultados de análisis de sangre que realizaron como parte del protocolo también se informará si tuve o no coronavirus.

Entro en la cuarta semana de evaluación, después de la aplicación de la vacuna experimental de CanSino y ya estoy curada de la gripe, también he recuperado el olfato y el gusto.

Me pidieron estar pendiente durante la semana acerca de más síntomas post vacunales como fiebre, dificultades para respirar, presión en el pecho, diarrea, pero afortunadamente nada de eso se presentó durante estos días.

Durante la semana, debido al cambio de temperatura, amanecía con congestión nasal, pero es algo ya normal porque también tengo problemas de alergia. No he presentado algún otro problema dentro de la cuarta semana post vacunal contra el Covid-19.

Algunos de mis amigos quisieron saber cómo iba después de presentar los síntomas de la gripe: congestionamiento nasal y pérdida del olfato, pero además de eso, querían saber si después de participar en el experimento de CanSino podría tomar bebidas alcohólicas.

Eso no me lo prohibieron, pero tampoco me quede con la duda y pregunté al doctor Rafael Aguirre Rivero, director médico e investigador de Cup Global, del estudio de la vacuna Covid-19, quién explicó que no hay restricciones en el consumo de alimentos o bebidas.

El médico informó que con la vacuna experimental sí se puede tomar una cerveza, una copa de vino o un tequila. “No te cae mal, además hasta cierto punto es saludable”, aclaró.

Dijo que el daño va a ser si la persona tiene problemas de alcoholismo, pero no por la vacuna, y lo que sí recomienda es no fumar, porque eso es un riesgo mucho más alto. También me recomendó no hacer reuniones donde haya personas desconocidas porque no se sabe cuál es el estado de salud de éstas.

Me recordó además, que al no saber si me aplicaron la vacuna o el placebo debo cuidarme durante el año que dura el ensayo clínico.