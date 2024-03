Incendios en Veracruz afectan más de 600 hectáreas; 14 aún están activos

Van más de 600 hectáreas afectadas por los incendios registrados en el parque nacional Cañón de Río Blanco, en Veracruz, como se informó por parte de la Secretaría de Protección Civil.

De acuerdo con la dependencia estatal al momento hay 14 incendios forestales activos en el estado, incluyendo los que se atienden en los polígonos Alfa, Bravo y Charlie.

La mayoría, explican, son incendios pequeños que están siendo atendidos por fuerzas de tarea municipales, y no han reportado la necesidad de apoyo adicional.

En la zona de Las Altas Montañas se pidió a cinco familias evacuar sus hogares en la zona de Huiloapan y Maltrata porque el fuego llegó hasta sus patios.

"Solamente en cinco viviendas que lo mejor fue que se retiraran de sus casas porque sus patios tenían presencia de fuego. No fueron afectadas sus casas, pero sus patios sí, entonces lo mejor era que se retiraran y se resguardaran", dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Sin embargo, rechazó que se tengan registradas personas lesionadas o viviendas dañadas pues insistió en que el fuego llegó hasta los patios de los hogares que se encontraban en laderas.

Expuso que como parte de las acciones se mantienen dos refugios temporales pero que no han sido todavía utilizados.

Se mantienen dos refugios temporales los cuales no han sido todavía utilizados, no ha habido ningún lesionado, no hay personas desplazadas".

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que van más de 600 hectáreas afectadas por los incendios registrados en el parque nacional Cañón de Río Blanco / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Dijo que se establecieron tres divisiones para la atención de tres polígonos que son Maltrata-Nogales, uno de ellos, Huiloapan-Mendoza, el otro de ellos y el tercero en Soledad Atzompa.

La división Alfa, encargada de la zona Maltrata-Nogales, mantiene un control del 50 por ciento y liquidación de 40, cuantificando daño en 400 hectáreas; mientras que la división Bravo, en Huiloapan-Mendoza, registra estragos en 220, un control de 40 y liquidación del 10 por ciento, y en Soledad Atzompa la división Charlie no ha determinado el radio, pero ha controlado un 30 y liquidado el 20 por ciento.

Sobre las afectaciones el mandatario estatal dijo que van 620 hectáreas dañadas aunque esta cifra podría aumentar una vez que se contabilicen los daños tras lograr sofocar el fuego.

Lo anterior pues tan solo el incendio en Maltrata y Nogales se tienen 400 hectáreas afectadas, más 220 hectáreas en la zona de Huiloapan-Maltrata, y señaló que el incendio en Soledad Atzompa todavía se está contabilizando.

Asimismo, insistió en que se van a investigar las causas de los incendios pues dijo que es extraño cómo han ocurrido.

También llamó a los brigadistas y voluntarios a acercarse a las direcciones de Protección Civil para recibir el apoyo que requieran y llamó a la población a sumarse al acopio de agua embotellada y alimentos no perecederos y hacerlo en los centros oficiales.

Incendio fue provocado

García Jiménez dijo que se tiene la sospecha de que alguien está tratando de provocar los incendios y que está comprobado que en la zona de las Altas Montañas fue por una quema agrícola.

"Fue muy irresponsable lo que sucedió, lo que provocaron en la zona de las Altas Montañas ya está comprobado fue una quema agrícola muy irresponsable y vamos a investigar si fue con alguna intención porque estamos observando que alguien está tratando de provocar esto".

El gobernador recordó que ya hubo un caso en otro estado donde alguien provoca un incendio, lo que podría estar ocurriendo en la entidad veracruzana.

