Derrames de petróleo paralizan al sector pesquero en Tabasco

Pescadores de la zona de Sánchez Magallanes, Cárdenas, en Tabasco, continúan padeciendo por la presencia de aceite crudo en las playas de los ejidos El Alacrán y Sinaloa primera y segunda sección, así como en otras zonas de la costa tabasqueña. Esto genera pérdidas diarias de 24 mil pesos tan sólo a los 60 integrantes de una pequeña cooperativa de Villa Sánchez Magallanes.

Desde hace 20 días que notaron la presencia del hidrocarburo, los pescadores no pueden salir a la mar a desarrollar sus actividades, según comenta Fernando León Narváez, dirigente de la cooperativa Renovación.

"Eso se nos enreda en las redes y el pescado sale volando", comentó al referirse a las manchas negras que son visibles en la playa. Indicó que a sus 62 años de edad nunca había visto algo similar. "

Eso mata el pescado, y no podemos trabajar, el patrón de nosotros ya no nos da la lancha para poder trabajar", comentó. Originario de Frontera, don Fernando lleva 34 años viviendo en Sánchez Magallanes, donde además de ser testigo de la desaparición de kilómetros de costas, ahora tiene que ver esto que para él podría tratarse de un derrame.





Los pescadores denuncian que no pueden salir a la mar a desarrollar sus actividades Fotos: Iván Sánchez | El Heraldo de Tabasco

"Ahorita no hay nada de actividad, nosotros pescamos de noche, nos lleva la tostada para podernos ganar el sustento para nuestras familias; son 400 pesos por persona que estamos perdiendo al día", argumentó. Refirió que habitualmente, un pescador lleva unos 60 kilos de producto al día, pero ahora no han pescado nada. Por su parte, Ellver Márquez, de la cooperativa la Victoria del Pescador, comentó que les está yendo mal desde que aparecieron esas mancha negras.

"Estamos perdiendo mucho", destacó luego de reconocer que hasta ahora ninguna autoridad ambiental o representante de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha acercado a la zona a conocer el problema.

Cabe señalar que pescadores de toda esa zona han evidenciado los daños a sus redes que se encontraban en las playas afectadas, ya que estas fueron alcanzadas por el hidrocarburo afectando los corchos. Por la situación que los aqueja han tenido que retirar sus atarrayas, puesto que aseguran que las empresas petroleras presuntamente responsables no reparan los daños.





Pescadores de toda esa zona han evidenciado los daños a sus redes que se encontraban en las playas afectadas Fotos: Iván Sánchez | El Heraldo de Tabasco

Por falta de información, visitantes acaban bañados en chapopote

A pesar de este fenómeno, algunos bañistas siguen acudiendo a las playas de la localidad ubicada en el municipio de Cárdenas, Tabasco debido a la desinformación y desconocimiento que prevalece en todos los ámbitos de gobierno. Por ello, las personas que acuden en plan vacacional corren el riesgo de ingerir esta sustancia aceitosa que sigue contaminando los mares, además de los padecimientos que podría ocasionarles en la piel y en los ojos, según comentó una de las visitantes, identificada como Cecilia Olán.

Con su familia, ella acudió este día a las playas a disfrutar, pero tuvieron que salir de inmediato del agua al notar la presencia de grumos de aceite o chapopote. "Apenas pasamos por aquí y vimos que nos manchamos; por ello tratamos de quitarnos las manchas, y más nos batimos de chapopote", refirió.





Las personas que acuden en plan vacacional corren el riesgo de ingerir esta sustancia aceitosa que sigue contaminando los mares Fotos: Iván Sánchez | El Heraldo de Tabasco





Oriunda de villa Tecolutilla, Comalcalco, señaló que en otras ocasiones había visitado esa playa y nunca había visto algo similar. “Ésta es la primera vez, y pues viene uno a disfrutar, pero se encuentra con este tipo de cosas", expresó. Por su parte, otra de las visitantes, Marisela Leyva, señaló: ”Me parece que es bastante preocupante, pero lo peor es que nadie esté avisando o alertando a la población para que no se metan al agua", aseveró.

Mencionó que con su familia acudió a esta playa, pero notaron de inmediato la presencia de manchas negras. "Ya nos vamos por eso, porque está horrible así; sale uno del mar y ya está la contaminación horrible", agregó. Silvia "N", expuso por su parte que tras unos minutos de sumergirse en el agua, sintió algo pegajoso en su cuerpo. “Cuando salí ya estaba toda manchada", destacó.

Durante un recorrido por la playa de Sánchez Magallanes, se observó que algunas áreas de la arena presentan manchas de probable aceite crudo. Inclusive algunos cangrejos tratan de esquivar los puntos negros y parte de la basura que también se ha teñido de negro. Sin embargo, no se notó la presencia de autoridades ni municipales, de Pemex o Protección Civil.





Algunas áreas de la arena presentan manchas de probable aceite crudo. Fotos: Iván Sánchez | El Heraldo de Tabasco

Autoridades dicen desconocer el problema

Por su parte, y a pesar de la denuncia hecha por pescadores acerca de la presencia del hidrocarburo en las playas de El Alacrán y Sinaloa primera y segunda sección de Villa Sánchez Magallanes, funcionarios del gobierno de Tabasco se deslindaron de los hechos, argumentando por un lado, no tener conocimiento del hecho; y por el otro, que no les compete atenderlo.

En este sentido, el gobierno de Tabasco, a través del titular de la Secretaría de Gobierno (Segotab), Guilermo del Rivero, dijo desconocer el origen del hidrocarburo hallado en la zona costera de Cárdenas y tampoco tiene una explicación para los olores que se reportaron recientemente en varios municipios.

El funcionario estatal afirmó que no tiene información de algún derrame de crudo en el lugar.

"No tengo reporte de ninguno, el que estuvo comentándose en días anteriores fue en la Sonda de Campeche, pero en Cárdenas, ahí sí me disculpan, pero yo no tengo reporte", expuso. Dijo que analizar la situación corresponde a nivel nacional a la ASEA y en la entidad a la Secretaría de Desarrollo Energético, cuya titular es María Luisa Somellera Corrales. Por lo que si se están tomando acciones es la dependencia local la encargada de informar al respecto.





Funcionarios del gobierno de Tabasco se deslindaron de los hechos pese a que la contaminación es evidente Fotos: Iván Sánchez | El Heraldo de Tabasco





Mientras que el director general del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Mauro Winzig Negrín, deslindó a la dependencia a su cargo de las acciones que deban emprenderse en la zona al señalar que es un tema de protección ambiental.

"Nosotros lo que hacemos es que cuando recibimos el reporte damos vista a Pemex y en este caso la empresa ya emitió un comunicado al respecto", expresó.

El funcionario estatal expuso que el IPCET ciertamente tiene conocimiento de que por algunos días estuvo arribando crudo a las costas del municipio, y que en su momento se realizó supervisión en la zona, aunque no hubo una concentración de gran magnitud de la sustancia.

"Se supone que viene del derrame que hubo en las cosas de Campeche, del que Pemex informó en su momento y se supone que de ahí viene", enfatizó al referir que emprender acciones para controlar la situación depende de instancias federales y no del gobierno del estado.

