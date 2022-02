Palazuelos sería descartado como candidato de MC a la gubernatura de Quintana Roo

Las posibilidades para que el polémico actor y empresario Roberto Palazuelos sea el candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura del estado de Quintana Roo ya son nulas, debido a los escándalos que generó desde que hizo pública su pretensión para ser su abanderado.

El próximo sábado, MC realizará el encuentro de su Coordinadora Nacional, que encabeza el senador Dante Delgado y, ahí, darán conocer a su abanderado a la gubernatura de ese estado; aunque fuentes cercanas a este rotativo en el partido naranja mencionan que podría tratarse del senador morenista José Luis Pech, quien acaba de informar que no apoyará a la candidata de su partido, Mara Lezama.

Asimismo, Movimiento Ciudadano señaló a El Sol de México que se va a reservar el anuncio de Pech hasta el sábado que se cumplan con los formalismos del partido.

Este jueves, el senador morenista anunció mediante un mensaje en sus redes sociales que no sumará esfuerzos con Lezama en su candidatura, aunque no confirmó que fuera a contender como candidato con MC ni si se iba a ir de Morena.

En un breve video difundido en redes sociales hacia la militancia morenista, el senador José Luis Pech expresó “no existen condiciones para crear la unidad de Morena” en Quintana Roo y “enfrentar juntos el proceso electoral en el estado”.

🟢 No acepto la soberbia de los que se han adueñado de Morena. Los quintanarroenses merecemos un gobierno decente que el Verde no está ni remotamente dispuesto a dar. Ahí tenemos Cancún. #MorenaSinUnidad #QuintanaRoo pic.twitter.com/dkJ7ISPTOH — Dr. Pech (@DrJLPech) February 17, 2022

Asimismo, el senador agregó que, por esta cuestión, decidió no apoyar la candidatura de Mara Lezama. “He decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gubernatura. Sin humildad no es posible alcanzar la unidad porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás ni entendernos o escucharnos”, subrayó.

Por lo que toca a Roberto Palazuelos, quien había presentado su registro a la candidatura de MC para la gubernatura de Quinta Roo el pasado 21 de enero, la polémica que generó hicieron que sea descartada por la Coordinador Nacional su aspiración.

Apenas en esta semana surgió un audio en redes sociales, donde se dio a conocer que el empresario habría ofrecido hasta 10 millones de pesos a un publicista de renombre, para “limpiar su imagen”.

En 2020, Palazuelos había expresado públicamente en una entrevista que mató a “dos cabrones” y esta declaración se volvió viral con la aspiración de su candidatura; también había mencionado que sus adversarios pagarían por haberlo denostado, cuando él fuese gobernador, lo cual fue tomado como una amenaza.