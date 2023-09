Cuauhtémoc Blanco propone terna para Fiscal de Morelos

Tal y como lo adelantó el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ya tienen lista la terna que enviarán al Congreso de Morelos para la designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), esto ante la segunda vinculación a proceso de Uriel "N" y su ratificación bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal federal del Altiplano.

Dicha terna está compuesta por tres nombres:

José Israel Calderón Reyes, subsecretario de Gobierno del estado de Morelos.

Óscar González Marín, director jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES).

Esteban Felipe Valdez Maldonado, quien se promueve como Licenciado en Derecho de la Universidad de la Laguna.

El documento de la terna del Poder Ejecutivo fue filtrado este 7 de agosto previo a enviarse al Congreso.

Intereses políticos de por medio

Para Cipriano Sotelo Salgado, integrante del Foro Morelense de Abogados, hay intereses políticos de por medio en la designación del nuevo Fiscal de Morelos, los cuales no pueden prevalecer más allá de las y los ciudadanos.

"Tanto ejecutivo como legislativo deben quitarse los intereses particulares o de grupo, deben de pensar en la sociedad", expresó Sotelo Salgado en entrevista para El Sol de Cuernavaca.

Señaló que esperan a un Fiscal no a modo de los intereses de uno u otro grupo, sino uno que esté cercano con la gente, que pueda recibir a las víctimas.

"Eso no va a pasar si el Ejecutivo no habla con los diputados, porque obviamente hay intereses políticos y no están pensando en la gente", agregó el litigante.

Señaló que, a poco más de un mes de la ausencia de Uriel "N" al frente de la FGE ya deberían removerlo del cargo.

"Consideró que Uriel ya no puede ser fiscal, porque está privado de su libertad y no puede ejercer su función", señaló.

Publicado originalmente en El Sol de Cuernavaca