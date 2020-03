Tres estados suspenderán clases desde el martes por Covid-19

Los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Yucatán informaron que las clases se suspenderán a partir del martes 17 de marzo para evitar un mayor contagio del virus chino coronavirus.

Jalisco

El Gobierno de Jalisco anuncia que a partir de este martes 17 de marzo en el Sistema estatal de Educación Básica se suspenden las clases para evitar que el coronavirus COVID-19 se propague en la entidad.

A través de un mensaje vía redes sociales, el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez mencionó que es ”la única manera de poder evitar que el virus se propague de una manera más importante es tomar medidas de aislamiento social, de que estas medidas se tomen a tiempo de la manera correcta”.

Subraya que la decisión gubernamental se toma con base a las acciones de países como Honk Kon, Singapur y Japón, ”tomaron medidas difíciles”, pero actuaron para evitar una crisis mayor.

”Lo hicieron previendo la circunstancia que se podía enfrentar y esa es la diferencia con países como Italia y España que no hicieron lo que tenían que hacer y que hoy están padeciendo y pagando las consecuencias de esa omisión”.

#AlMomento | El titular @GobiernoJalisco @EnriqueAlfaroR dijo no estar de acuerdo con la decisión del @GobiernoMX, anuncia que en la entidad se suspenden a partir del martes ya que lo otro es irresponsable exponer 4 días más a los menores.https://t.co/tdCiUxJdgj — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) March 15, 2020

Añadió que ”Jalisco no va a ser omiso, nosotros no compartimos el mensaje de que hay que estar tranquilos, lo que creemos es hay que estar activos, conscientes y preparados, no con miedo no con pánico, pero si todos asumiendo la responsabilidad, si el gobierno está tomando estas decisiones lo hacemos porque queremos mandar un mensaje de coherencia a toda la gente para pedirles que nos ayuden a cuidarse”.

Guanajuato

Estudiantes de Guanajuato, de todos los niveles educativos, no regresarán a las aulas este martes 17 de marzo después del fin de semana largo, ya que el gobernador del estado giró instrucciones a la Secretaría de Educación de Guanajuato para adelantar la suspensión a partir del martes y hasta el 20 de abril.

Así lo dio a conocer el mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde menciona que es parte de las medidas preventivas ante la pandemia por coronavirus.

He instruido a la @EducacionSEG adelantar la suspensión de clases a partir del próximo martes 17 de Marzo y hasta el 20 de Abril, esto como medida preventiva ante el #COVID19. Los invito a seguir las recomendaciones de la @SaludGuanajuato https://t.co/Fslhf12Fh6 — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) March 15, 2020

"He instruido a la @EducacionSEG adelantar la suspensión de clases a partir del próximo martes 17 de marzo y hasta el 20 de abril, esto como medida preventiva ante el #COVID19. Los invito a seguir las recomendaciones de la @SaludGuanajuato".

Yucatán

El gobernador de Yucatán Mauricio Vila informó que las clases serán suspendidas a partir del martes 17 de marzo.

Les comparto este importante mensaje sobre el Equinoccio de primavera y la suspensión de clases en #Yucatán. pic.twitter.com/qWWEaBXEIr — Mauricio Vila (@MauVila) March 15, 2020