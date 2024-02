Velan el cuerpo de la pequeña Alexa

León, Gto.- A la pequeña Alexa le fue arrebatada la vida. Era una niña alegre y le gustaba la escuela. Al estar en medio de un ataque armado, resultó víctima colateral y murió el lunes por la noche.

La tarde del martes su cuerpo fue entregado a sus familiares. En un ataúd de color blanco, Alexa regresó a su casa para ser despedida por su mamá, hermanos y demás familiares.

Lamentablemente su familia no tiene los suficientes recursos y a través de redes sociales tanto su mamá como una tía solicitaron ayuda a la ciudadanía.

"No tiene ni una sola flor," escribió uno de sus familiares en Facebook, con una fotografía en la que se apreciaba el solitario y pequeño ataúd.

La sociedad no fue apática ante la súplica de la familia y las personas no tardaron en llegar. No solo con ofrendas florales de todo tipo. También llevaron pan, bolillo y café.

Entre los vecinos de la calle Loma del Mar, en Loma Dorada, se cooperaron para rentar sillas. La familia de la pequeña, a través del mismo medio de redes agradeció el apoyo de los que se sumaron.

Este miércoles, la niña recibirá una misa de cuerpo presente a las 03 :30 horas de la tarde y al finalizar será sepultada en el panteón San Nicolás.