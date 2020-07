Uso de plataformas no es educación virtual

El cambio abrupto al mundo digital no le representó problema. Trabaja a distancia, hace la mayoría de sus actividades a distancia y es su forma de ser lo que logra que la gente con quien interactúa la sienta cercana.

"Es fantástico podernos ver así", saluda con una amplia sonrisa. Es Guadalupe Valenzuela, rectora de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, alguien muy acostumbrada a esto de las reuniones a través de medios electrónicos quién habla de la transición de la educación tradicional a la educación virtual, que por necesidad hoy es utilizada en el mundo entero.

-En la actualidad, no hay de otra. La Educación es por medios digitales.

La gente puede tener una idea de lo que es la educación virtual porque piensa que es estar en su estar en casa, mandas la tarea por correo o por alguna red social pero esa no es la educación virtual

Estas son herramientas tecnológicas que nos han ayudado a sacar a flote este ciclo escolar y son herramientas eficientes y muy útiles que nos han ayudado mucho pero no es la educación virtual.

La educación virtual es otra cosa. En la UVEG, usamos plataformas, aulas virtuales, espacios reflexivos, tenemos todo un campus, todo un sistema que nos permite con un modelo basado en competencias, ver que realmente los aprendizajes se estén dando.

Nuestro sistema está diseñado para que el alumno vaya formando su portafolio de conocimientos. Aquí sólo tiene un facilitador

Las herramientas han ayudado increíblemente pero no es educación virtual. En la UVEG tenemos 12 años creando y recreando los modelos educativos porque no todos aprenden igual y hay que ir ajustando el modelo, de acuerdo con las diferentes generaciones.

-¿Hacia dónde va la educación pospandemia?

El modelo que se está llevando ahorita es el modelo tradicional, el clásico: tengo a mis alumnos en una pantalla y comienzo a dar mi clase. Este modelo que se ha tenido durante tantas décadas e incluso siglos con las actuales circunstancias ha obligado al sector educativo a reinventarnos.

¿Cómo vamos a reinventarnos? Yo valoro mucho el esfuerzo que se ha hecho porque ahora los docentes han tenido que fortalecer sus herramientas digitales durante la pandemia. No hubo otra cosa más que salir a capacitarse para poder enfrentar esta situación y esa es una cuestión muy loable por parte de los maestros.

¿Qué va pasar? Estoy segura que la educación va a fortalecerse, va a cambiar, va incrementarse y va innovarse a través de nuevas plataformas, de nuevos sistemas, de nuevos modelos. A lo mejor una educación mixta. Siento que la educación está transitando hacia un modelo que será en un futuro mucho más innovador.

Yo creo que la educación tendrá que transformarse y es el momento justo de hacerlo; se está tendiendo un puente en el que tendremos que pensar que la educación se está transformando. Estamos construyendo esto ahorita y a través de las diferentes herramientas y experiencias, habrá que hablar con docentes y alumnos y de ahí empezar a tejer algo. Tenemos que tejer juntos como sociedad un nuevo modelo educativo.

-Hay muchas quejas de alumnos y padres de familia, por la forma en que este ciclo escolar concluyó. ¿Alcanzará el tiempo para que el inicio del siguiente sea menos doloroso, incluso para los profesores?

"A través de la Secretaría de Educación de Guanajuato y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior estuvieron muy activas las capacitaciones a los docentes a través de diversas plataformas, recibimos invitaciones para que nuestros docentes se subieran a los capacitaciones en el uso Oracle, de Microsoft Teams y muchas cosas que en ese momento a nuestros docentes le servían para utilizarla como herramientas y poder a sacar adelante el curso. Ese fue un momento muy innovador porque al final la pandemia sacó a muchos de su área del confort".

"La capacitación de las secretarías fue para todo el sector educativo y fue sobre bibliotecas y herramientas digitales donde los profesores pudieran encontrar más información".

-Pero a la UVEG, no. Este es un sistema que ya trabajaba así; lo domina

"Nosotros no sufrimos nada. Llevamos nuestro calendario tal cual como veníamos haciéndolo. Hasta tuvimos muchos más inscritos; gente que ya no estaba activa en la plataforma, se reactivó".

-¿Desde la UVEG también hubo enseñanza hacia docentes que no son de su sistema?

Estuvimos capacitando a muchos de los maestros de educación superior en el uso de estas nuevas tecnologías para enseñarlos a que tuvieran muchas más herramientas para poder enseñar a través de un modelo en línea.

También pusimos nuestro centro de idiomas y nuestros cursos autogestivos para que ellos se pudieran fortalecer a través de estas herramientas.

Durante esta pandemia aumentamos de 80 mil usuarios a 210 mil, eso habla de la magnitud de nuestro sistema, que no solamente está en el estado sino puesto en la República mexicana y en 52 países.

-El trabajo en casa y la educación virtual ¿Representará desempleo?

Hay estudios que demuestran que hay ahorros para las empresas cuando el empleado está trabajando desde casa porque puede tener jornadas mixtas. Yo creo que muchas de las empresas y de las industrias tendrán que adaptarse para que este trabajo pueda hacerse de forma mixta.

Sobre el desempleo será como cuándo fue la Revolución Industrial que se pensaba que se iba a dejar de utilizar a las personas en el trabajo porque las máquinas iban a suplir algunos de los trabajos y ¿qué fue lo que pasó? Que en realidad se necesitaban más manos.

Yo creo que este nuevo transitar que tenemos ahora simplemente viene a detonar un cambio y un cambio que ya se preveía, ya hablábamos de digitalización de la industria 4.0 pero ahora nos lleva a hacerlo de una manera más rápida.

-¿Cómo se socializa en la educación virtual? A los jóvenes les asusta que ya verán a sus compañeros de clase, ya no podrán abrazarse

La gente pudiera pensar que el modelo en línea es un modelo solitario y en realidad no lo es

Nuestro modelo trae varias figuras: un asesor que es el que te ayuda, te facilita la materia, te revisa tus trabajos; tenemos un tutor que, en la pantalla tú le aprietas y te conectas con él si tienes algún problema, si no puedes avanzar, si tienes dudas; ahí está él apoyándote.

A veces en un sistema presencial tienes que ir a la oficina y tu tutor tiene mucha gente o el horario no es compatible… aquí solamente aprietas un botón y lo tienes.

También tenemos una mesa de ayuda de funciones técnicas; cuando tienes alguna duda respecto a tu avance, simplemente levantas una incidencia y tenemos entre 24 y 48 horas para resolver.

Detrás de estas tres figuras habemos cientos de personas trabajando para que la experiencia del alumno sea una experiencia personalizada.

Tenemos foros donde los alumnos pueden interactuar; hay un centro de mensajería donde puedes preguntar y muchos de nuestros alumnos junto con el docente hacen grupos... a lo mejor lo que falta es el abrazo pero sí tienes la oportunidad de conocer a mucha gente.

Conoces a alguien a través de una plataforma y después los conoces físicamente; en nuestro caso, el día de la graduación: hacemos un brindis y ahí se abrazan y se tocan y entonces salen grandes amistades. Tenemos ejemplos maravillosos de gente que se conoció estudiando y que siguen siendo grandes amigos porque hoy estas herramientas tecnológicas acortan las distancias y hacen que puedas iniciar relaciones… puedes llevar amistades por WhatsApp o por una llamada y sientes que estás ahí.

-¿Cómo convencer a los estudiantes de la escuela tradicional para que no sufran con las clases virtuales, para que se la pasen bien?

Yo los invito a que experimenten, que se metan a los cursos autogestivos que tenemos para fortalecer sus herramientas en matemáticas, en computación, en español para que ellos puedan prepararse para el siguiente ciclo en un ambiente virtual y que se den cuenta de lo que sí es una educación virtual.

Nuestra plataforma es muy divertida, lo que justamente tratamos de hacer no son contenidos planos en UVEG que no son aburridos. Derivado de estudios de investigaciones que hacemos dentro de nuestro nuevo modelo nos damos cuenta de que las generaciones aprenden de manera diferente. Lo que les ponemos son cosas donde ellos puedan divertirse y aprender; nuestra plataforma, nuestro nuevo modelo están basados en microlearning que son pequeñas cápsulas que les permiten ir avanzando poco a poco y que al final logran hacer una gran competencia.

Los estudiantes dicen 'tengo una hora para poder estudiar, me aviento mi cápsula de media hora'; en este mismo formato de este nuevo modelo ellos pueden tener la flexibilidad de poder escoger las materias y se va adaptando, se va personalizando.

Algo que también tiene nuestro modelo, no son PDFs, porque a los chavos ya no les interesa leer tanto; tenemos videos, audios, infografías interactivas, presentaciones animadas… vemos la forma en la que ellos realmente puedan ir aprendiendo y que la educación no sea aburrida.

A lo mejor no tienes a tu compañero a un lado pero la educación y el modelo sí hacen que vayas avanzando y te motiva a seguir porque es una de las grandes cosas que hemos buscado: que no solamente adquieran las competencias, sino que realmente termines tus estudios.

-En el modelo virtual ¿Cómo se lleva a la práctica la teoría?

"En la UVEG tenemos simuladores y 150 convenios con empresas que abren una ventana de oportunidad muy grande. Los simuladores y laboratorios nos ayudan muchísimo y luego son cuatro meses de estadías en empresas donde los alumnos hacen un proyecto que pueda beneficiar a la empresa, que aporte soluciones. Para ello tienen un asesor organizacional y su asesor académico y entre los tres se dan a la tarea de trabajar en ese proyecto particular. Ahí es donde el alumno puede plasmar todo el aprendizaje.

-En las ciencias sociales ¿Cómo es? ¿Están en desventajas porque no hay simuladores o laboratorios?

Lo que nosotros necesitamos son estudios de caso; necesitamos que los alumnos puedan tener una alta narrativa, que puedan discutir a través de los foros, que puedan tener esos círculos de estudio.

Hoy en realidad todo lo puedes hacer en el estudio en línea. Si me preguntas si hay algo carente, te diría que no. Nuestro modelo está completo, no requerimos hacer nada presencial, ni siquiera los procesos de inscripción o reinscripción. Nuestro modelo está concebido para eso.

El sistema de competencias, de verdad es maravilloso porque el alumno va construyendo su propio aprendizaje; puede tener más autorregulación, más automotivación y más comprometido con su aprendizaje. No estás esperando a que alguien te lo dé.

-¿Ha habido acercamiento de escuelas o empresas para solicitar asesorías de UVEG?

Hemos trabajado con instituciones públicas pero particulares, no. Claro que estaríamos abiertos para apoyar porque desde este sentido social, cualquier cosa que pudiéramos compartir, porque entendemos que los beneficiarios son los alumnos y lo que queremos es sacar de mejor manera el aprendizaje.

Si hay alguna institución que lo solicite, adelante; no discriminamos sea pública o privada. Una de las grandes responsabilidades desde el gobierno y la UVEG es una universidad pública, es atender a toda la sociedad; no establecemos ninguna diferencia entre pública-privada; si se requiere algo, si hay alguna duda o hay interés de parte de la iniciativa privada estamos para apoyar y ayudar.

-La iniciativa privada ya lo ha hecho. Hace unos días firmó un convenio con la Cámara de la Industria de la Construcción delegación Guanajuato.

"Se han acercado Cámaras empresariales, organismos privados y empresas para que pudiéramos apoyar a los trabajadores en el fortalecimiento de herramientas y habilidades, a través de materias que nosotros estamos dando. El sector productivo sí se ha acercado y está muy pegado con nosotros; ahora son 30 empresas en el estado con las que estamos trabajando de la mano.

-¿Que nos deja la pandemia y el cambio en la forma de relacionarnos y de vivir el día a día?

Es un tiempo para regresar a uno, para revisar la familia, para arreglar, para hablar, para perdonar, para que cuando saliéramos, saliéramos como una sociedad más fuerte. Cuando arreglan las cosas desde dentro, cuando eres capaz de tener este tiempo para pensar, para trabajar en ti, para fomentar algunas competencias, para estudiar y lograr la armonía en el hogar, para que esas cosas que a veces no hablas, hoy tengas el tiempo de poderlas hablar…

A lo mejor no puedes abrazar a los de afuera, pero sí puedes abrazar a los de adentro. Hoy tenemos la gran oportunidad de arreglar a la familia; cuando tú arreglaste la familia estás arreglando la sociedad.

Yo les diría a todas las personas que se tomen estos espacios, no para pelear, sino para arreglar las cosas, para fortalecer la sociedad. Vamos a necesitar trabajar todos juntos para reconstruir la sociedad.

Yo les diría que aprovechen el tiempo, que tomen los cursos gratuitos que tenemos en UVEG y que no los vamos a quitar mientras la gente está en casa. Hay cursos que te pueden ayudar a digitalizarte o para que empieces a pensar a fortalecer tu negocio desde casa o de prevención y mediación de conflictos. Tenemos cursos desde dentro para salir afuera más fuertes".