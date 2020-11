Tardan 20 días en entregar cuerpo de Esmeralda Guadalupe

León, Gto.- Esmeralda soñaba con ser psicóloga, era una joven alegre y le gustaba cantar y bailar. Todo ello terminó el pasado 7 de octubre que desapareció, pues tres días después, fue encontrada sin vida. Sin embargo, su cuerpo fue entregado a su familia apenas el viernes pasado. Los seres queridos de la menor, denuncian varias anomalías en el proceso de la investigación.

El calvario

La tarde del pasado miércoles 7 de octubre, María de la Luz, salió de su casa, a recoger unos pagos para la empresa financiera en la que trabaja. En su domicilio ubicado en Rivera del Ungido casi esquina con Del Penitente, en la colonia Rivera del Carmen, se quedó su hija Esmeralda Guadalupe.

“Eran como las tres de la tarde, le dije, hija ahorita vengo no me tardo. Una hora después que regresé, ella ya no estaba, le marque por teléfono pero siempre me mandó a buzón”. Contó la señora María de la Luz.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca Hallan 12 osamentas más en Cañada de Caracheo

Activan Alerta Amber…

Ella y sus familiares, de inmediato comenzaron a buscarla, hicieron volantes que publicaron por toda la zona y colonias aledañas, así como en los bulevares Hidalgo, Ibarrilla e Hilario Medina.

Acudió a la Fiscalía a denunciar la no localización, pero fue hasta el sábado 10 de octubre que la activaron con el número FGEG-APTO-201-2020.

“Yo le dije a las autoridades que ella llevaba pantalón de mezclilla azul claro, tenis negros y una blusa blanca, así estaba vestida antes de que yo me saliera de la casa ese día”, explicó María de la Luz.

… pero la encuentran el mismo día

Sin embargo, fue ese mismo día, que su cuerpo sin vida fue localizado en la zona de la Ladrilleras.

A las nueve de la mañana, las autoridades informaron que habían encontrado un cuerpo, posteriormente se supo que se trataba de una mujer. Incluso los cuerpos de seguridad que se encontraban en la zona, indicaron que se trataba de una persona de aproximadamente 30 años, que tenía impactos de arma de fuego pero nada de eso fue cierto.

Le dijeron que no era su hija

La madre de Esmeralda, acudió a buscarla, pero los ministeriales, le dijeron que no se trata de su hija y que siguiera buscando en otra parte por lo que ella decidió retirarse del lugar.

Días después, una vecina que tiene cámaras de video vigilancia, le enseñó las imágenes a la señora, en las que se observa a la menor, salir de su casa y caminando con rumbo al lugar donde fue encontrada, rumbo a la presa del Ojo de Agua. Ella iba hablando por teléfono y se había cambiado la playera blanca a una de color rosa con rayas blancas.

Desactivan Alerta

Fue hasta el jueves 29 de octubre, que María de la Luz tenía cita en la Fiscalía. “fui, pase con la psicóloga y después con un agente, me dijo que si yo no tenía novedades porque estaba muy raro, que ni con la Alerta Amber, ni con los volantes y la búsqueda en redes sociales apareciera”.

“Pero en ese transcurso desactivaron la Alerta, aun y cuando no debió ser porque yo seguía buscando a mi hija y ellos (Fiscalía) no habían dicho nada. Después la volvieron a activar". Señaló la señora.

Al terminar la cita, la madre de Esmeralda regresó a su casa y a las siete de la noche recibió una llamada de las autoridades ministeriales.

20 días en la morgue

“Me llamaron, que fuera acompañada de alguien (el viernes 30 de octubre) porque se les había olvidado checar un punto conmigo pero no me dijeron de que se trataba. Cuando llegué ahí me llevaron a la morgue y me explicaron que tenían un cadáver y que la ropa coincidía con la de mi hija”. Comentó.

Y prosiguió, “me dijeron que todo coincidía, menos la playera, me enseñaron primero foto de la ropa por computadora pero no distinguía bien y luego les pedí ver la ropa físicamente o el cuerpo, me dijeron que el cadáver estaba en estado de descomposición y me mostraron las prendas, incluso la ropa interior y todo coincidió, ahí confirmé que era mi hija.

La responsabilizan

En ese momento, los agentes investigadores, la responsabilizaron y le dijeron que ella el día 10 de octubre, había dicho que no se trataba de su hija. “me dijeron que yo la reconocí y que les dije que la dejaran ahí. ¿Cómo iba a querer dejar ahí a mi hija?”. Cuestiona la señora.

La autopsia reveló que la causa de muerte de Esmeralda fue una herida de cuchillo en el abdomen. “En redes sociales dicen que fue golpeada y violada, eso no es cierto, solo tenía una puñalada en el abdomen”. Contó María de la Luz.

Alrededor de las ocho de la noche del viernes, el cuerpo de Esmeralda llegó a su hogar, por última vez para ser despedida por sus familiares. El ataúd sellado de color blanco, fue colocado en una de las habitaciones. El sábado a las once de la mañana, partió con rumbo al Panteón Municipal Norte, para ser sepultado.

Encuentran cuchillo

Por la tarde, al llegar del cementerio, la familia decidió ir al lugar del hallazgo, para colocarle una cruz de madera, la cual fue bendecida. Pero al llegar vieron mucha hierba en el lugar por lo que comenzaron a limpiar.

“Estábamos limpiando y mi hijo menor encontró entre la hierba un cuchillo grande, le dijimos que no lo agarrara, hablamos a la Fiscalía y a la Policía y nadie acudió, el cuchillo tenía manchas de sangre y la huella de un dedo, lo envolvimos y nos lo trajimos para después entregarlo a las autoridades”. Explicó María de la Luz.

La recuerdan con cariño

Esmeralda Guadalupe tenía 16 años, terminó la secundaria y estaba estudiando el segundo semestre de la preparatoria en la UVEG de Ojo de Agua. Quería ser psicóloga pero cuando comenzaron las clases virtuales ya no quiso continuar. “Decía que así no le gustaba la escuela y que la maestra era muy latosa”, recuerda su hermana Mayor Dulce.

“Ella era muy alegre, le gustaba escuchar música, cantar y bailar. Siempre escribía mensajes y frases en sus libretas. Tenía muchos amigos en Facebook y casi nunca salía. Cada 12 de diciembre festejábamos su santo y en julio su cumpleaños” cuenta su hermana.

Esmeralda, era la tercera de cuatro hermanos, su padre Javier, de oficio albañil, aún está en shock, no puede creer que su hija haya sido asesinada. Su hermano menor, aún no concibe la gravedad del asunto, sabe que su hermana murió pero no dimensiona el hecho.

Sospechan del ex novio

María de la Luz, cuenta que dos meses atrás, Esmeralda tenía unos golpes y le dijo que se los había hecho Irving. “Le dije que esos golpes de que eran y me dijo que se los hizo su novio, cuando él vino a buscarla, lo corrí y le dije que no quería que la golpeara, pero ella seguía hablando con él, incluso un día antes la vieron con él en la farmacia”, dijo la señora.

Pero en su declaración a las autoridades, el joven, vecino de la misma colonia dijo que la última vez que la había visto, fue el 28 de septiembre, una semana antes de que desapareciera.

Sobre este caso, la Fiscalía, sólo confirmó que la Alerta Amber se desactivo porque “la menor fue encontrada sin vida y existe una investigación en proceso”. Sin dar más detalles e información del hecho.

VIVA VOZ

“Yo pido justicia, que investiguen y den con él o la responsable de la muerte de mi hija, ella no era problemática, no se drogaba. Yo no tengo dinero para pagarles y pedirles que aceleren las investigaciones, pero la vida de mi hija es tan importante como la de gente que puede pagar, que las autoridades hagan su trabajo”. María de la Luz, madre de Esmeralda.