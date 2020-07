Table dance online, shows para sobrevivir al Covid-19

Puebla.- Una de las crisis menos exploradas en tiempos de coronavirus es la que viven los Table Dance, un negocio donde no cabe “Susana Distancia” y que probablemente sean de los últimos en volver abrir sus puertas, lo que obligó a emprendedores poblanos a reinventarlo y llevar el show del tubo a las puertas de tu casa a través de la plataforma Zoom.

“Sexy Zoom” es el nombre del proyecto que permite tener acceso al show erótico de las bailarinas por la cantidad de 69.9 pesos, el cual se puede ver desde cualquier dispositivo electrónico donde tenga descargada la plataforma de reuniones a distancia, Zoom, los días jueves, viernes y sábado en un horario de 8 de la noche a 3 de la mañana.

⬇️Da clic aquí⬇️

La dinámica es simple, en el perfil de Facebook de Sexy Zoom Puebla se puede encontrar los números de contacto para contratar el servicio; el encargado manda un link, el ID de la reunión y un número de cuenta para hacer el depósito correspondiente. Una vez que se confirma el pago, los organizadores te dan acceso a la reunión para disfrutar del espectáculo

Ya conectado, el folklore del mexicano se hace presente y se puede encontrar usuarios con seudónimos como el “Dr. Hugo López Gatell”, en referencia al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal.

La mayoría de los clientes ingresan con micrófono y cámara apagada, aunque no falta algún despistado que la tiene prendida a la hora de conectarse y deja al descubierto el rostro detrás del nombre de usuario.

La cita es a las 8 de la noche, pero la primera chica sale a escena una hora después, mientras el chat se llena de comentarios y bromas subidas de tono de los clientes que esperan que empiece el espectáculo.

CUBREBOCAS, LA NUEVA PRENDA

La “nueva normalidad” no perdona y las bailarinas eróticas no son la excepción, pues al tradicional y diminuto vestuario tuvieron que añadir una prenda más que no se quitan durante su show: el cubrebocas.

La dinámica es la de siempre, una primera canción de mayor ritmo para entrar en calor y posteriormente una canción lenta para desprenderse de toda la ropa.

El escenario no cuenta con el tradicional tubo, solo un fondo negro improvisado con telas para que resalte la silueta de las bailarinas.

¿ES RENTABLE?

Las ganancias a las que estaban acostumbradas las bailarinas, técnicos de sonido y dueños de Table Dance dista mucho de lo que se puede obtener a través de esta nueva modalidad en línea, que máximo puede ser de hasta de 7 mil pesos de ingreso por noche, tomando en cuenta que el servicio básico de Zoom permite hasta 100 usuarios conectados al mismo tiempo.

Sin embargo, el pico más alto de clientes fue de 33 personas el pasado fin de semana, lo que se traduce en 2 mil 310 pesos a repartir entre los y las participantes.

La realidad es que tampoco son muchas las bailarinas que pasan a bailar y quienes lo hacen pasan cada 30 o 45 minutos, lo que provoca en un periodo de dos horas solo se disfrute de tres números.