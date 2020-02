Policía auxiliar lleva cinco meses desaparecido

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Han transcurrido cinco meses desde que el policía auxiliar Alejandro Peña Vázquez fue privado de su libertad por hombres armados que lo sacaron del relleno sanitario Tinajitas; desde entonces, su madre acude dos veces por semana a la Fiscalía para pedir avances de la investigación, pero sin obtener respuesta; y lo mismo ocurre en el Servicio Médico Forense, en donde sus familiares han visto decenas de fotos de hombres sin identificar en busca de Alejandro.

La señora María del Carmen aseguró a El Sol del Bajío que no hay autoridad que le haga caso y señaló “tienen que ayudarme porque es su obligación, porque mi hijo trabajaba para ellos; pero como me ven sola, menos me hacen caso”.

Apenas en enero pasado, la señora Carmen dio una muestra para ADN a la Fiscalía, en tanto que su esposo lo hizo a principios de febrero, a fin de compararla con alguno de los cuerpos que son localizados.

También en enero, la madre de Alejandro sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad Miguel Ángel Simental, a quien le explicó el caso y le mostró una foto de su hijo, comprometiéndose el funcionario a darle seguimiento.

Fue el mismo secretario quien le pidió que acudiera a Barandilla en busca de una licenciada, de quien no recuerda el nombre, para que la acompañara a la Fiscalía, pero “ella sólo escuchó lo que se dijo en la Fiscalía y fue todo”. Además, Carmen comentó que en las mismas instalaciones de Barandilla le pidieron que entregara los uniformes de su hijo, “no sé para qué, pero no se los voy a dar, porque al rato eso va a servir para que ellos se laven las manos”, dijo.

La desesperación por encontrar a su hijo es tan grande que Carmen sigue llamándole por teléfono y enviando mensajes de WhatsApp con la esperanza de que haya respuesta, porque dice que “no hay interés de la alcaldesa, ni del secretario, ni de la Fiscalía” por encontrar a Alejandro, quien el pasado 22 de septiembre fue llevado a la fuerza por hombres armados.