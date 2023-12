Muere motociclista atropellado en San Francisco del Rincón

San Francisco del Rincón, Gto.- Un joven motociclista falleció al ser atropellado por un tráiler en el municipio de San Francisco del Rincón. Testigos indicaron que luego del golpe, la víctima fue arrastrada al menos cien metros.

EN LOMAS DE LA BUFANDA

El accidente ocurrió a las 04:00 horas de la mañana de este sábado en el Libramiento Sur en la comunidad Lomas de La Bufanda.

Lo que se supo sobre el percance es que la víctima viajaba a bordo de una motocicleta de color negro, cuando fue atropellado por un tráiler perteneciente a una empresa lechera.

Debido a las dimensiones del tractocamión, aparentemente el conductor no se dio cuenta y continuó su marcha arrastrando al motociclista. Fue casi cien metros adelante, que se percató del accidente y se detuvo.





LESIONES EN PIERNAS Y CRÁNEO

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar pero ya era demasiado tarde. La víctima sufrió amputación de la pierna izquierda y un severo golpe en el cráneo.

Únicamente se mencionó que vestía un pantalón de mezclilla y una chamarra de la que no se especificó color. Sus características físicas no fue posible apreciarla debido a las lesiones que sufrió en el rostro. Quedó en calidad de no identificado.

La carretera fue bloqueada primeramente por elementos de Tránsito Municipal de San Francisco del Rincón. Posteriormente efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), se hicieron cargo de resguardar la escena al ser un tramo estatal.

La carretera fue bloqueada desde el bulevar Panamá hasta el entronque con El Maguey. El conductor del tractocamión quedó en calidad de presentado mientras se deslindan responsabilidades.