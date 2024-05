Muere empleado de mantenimiento en el Cereso

León, Gto.- Un hombre falleció este viernes al interior del Centro de Prevención y Reinserción Social (CEPRERESO) de León, al sufrir un accidente laboral. La víctima era una persona de 50 años de edad y aparentemente empleado de mantenimiento del Cereso.

De momento se desconoce cómo fue que ocurrieron los hechos, ya que las autoridades mantienen hermetismo sobre el accidente y no han proporcionado ninguna información ni precisado la mecánica del accidente.

El lamentable hecho fue reportado por la mañana, en el interior del Cereso. De acuerdo a la poca información que ha trascendido sobre el hecho es que el empleado está en un andamio.

Se dijo que la víctima realizaba labores de mantenimiento cuando accidentalmente cayó, aunque no se precisó desde que altura fue.

Sus compañeros trataron de auxiliarlo y al verlo lesionado, llamaron a los números de emergencia 9-1-1, por lo que rápidamente paramédicos se dirigieron al lugar, pero lamentablemente la persona ya no tenía signos vitales.

El hecho fue reportado a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y agentes de la Unidad de Tramitación Común arribaron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes.

El ahora occiso fue identificado como José Juan de 50 años de edad, aparentemente sufrió una fuerte lesión en la cabeza. Serán los peritajes los qué determinen cómo fue qué ocurrió el percance.

Al terminar las diligencias ministeriales el cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense para trasladarlo al anfiteatro y realizar la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

La actividad que realizaba José no fue precisada con exactitud. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León no ha respondido a las solicitudes de información por este hecho. En tanto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha manifestado nada al respecto, por lo que se espera que en las próximas horas brinden mayores detalles sobre el hecho.