Choca y cae árbol

León, Gto.- Cortan un árbol de más de 40 años, luego que un camión de carga colisionara y lo desprendiera de la raíz. Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en la Zona Centro.

Fue alrededor de la 14:30 de la tarde en que conductores al paso y algunas personas que pasaban por la calle Libertad esquina con el bulevar Adolfo López Mateos se percataron que un árbol cayó luego que una camioneta de carga chocara con una de sus ramas.

Ante esto, el frondoso ejemplar cayó y terminó por recostarse entre cables y un poste de metal, que evitó que cayera por completo; por lo anterior, se realizaron rápidamente llamadas a los números de emergencia.

Fue en cuestión de minutos en que hasta el lugar llegaron elementos de Policía Vial y personal de Protección Civil, al evaluar lo ocurrido, los encargados de la vialidad se entrevistaron con el chófer y presunto responsable.

"Yo di vuelta, el camión está más alto, pero se me atravesó un peatón, al tratar de esquivarlo choque con una de las ramas salidas del árbol, lo bueno que no me lleve al peatón, ahora a pagar la multa que me hicieron", mencionó el chofer la de unidad que chocó con el árbol, mismo que no reveló su nombre.

Debido a que los elementos de Protección Civil tenían que retirar por completo el árbol, ya que sufrió un considerable daño en su raíz, la calle Libertad fue cerrada a la circulación, lo que generó un tráfico vehicular pesado, por lo que se desvió la circulación en vías alternas.

Tras varias horas de trabajo el árbol fue cortado en su totalidad, así mismo al retirarlo, la vialidad fue reabierta y todo volvió a la normalidad.

Se hace cargo la aseguradora

En cuanto al chofer y presunto responsable, este terminó llevando una gran multa, la cual tendrá que pagar, además todo quedó a cargo de las autoridades de vialidad, quienes realizaron las primeras investigaciones en el lugar para así conocer lo que realmente sucedió y deslindar responsabilidades.

Es de mencionar que en todo momento el conductor de la unidad de carga se quedó en el lugar de los hechos, sin huir del lugar como versiones preliminares mencionaron en el lugar de los hechos.