Matan a hombre en presunta riña, León, Gto

León, Gto.-Un hombre que participaba en una aparente riña campal, perdió la vida luego de ser agredido a balazos aparentemente por una mujer; la víctima fue llevada a recibir atención médica a una farmacia, pero perdió la vida al interior de esta. Los hechos se registraron en los límites de San Juan Bosco y Vista Hermosa.

Todo ocurrió minutos antes de las 4:00 de la tarde, en el cruce de las calles Toledo y Ciudad Rodríguez, de la colonia Vista Hermosa, cuando se registraba una aparente riña campal, donde de acuerdo con testigos, una mujer sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra un hombre, hasta vaciar el cargador.

Amigos y familiares, al percatarse que su conocido había resultado lesionado de gravedad, de inmediato lo auxiliaron y lo trasladaron a recibir atención médica a una farmacia que se encuentra en el bulevar San Juan Bosco, casi esquina con la calle Tarragona de la colonia Vista Hermosa.

Debido a que el hombre identificado como Jonathan Ulises ‘N’ también conocido como “El Jony”, se encontraba gravemente herido, al ingresar a la farmacia se desvaneció, y en ese momento el médico determinó que no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades de lo ocurrido.

Preliminarmente se informó que el hombre presentó al menos ocho impactos de bala en el cuello, tórax y brazos.

Tras los reportes, hasta el lugar del ataque, como a la farmacia, llegaron elementos de la Policía Municipal, en la farmacia se colocó cinta amarilla y se desalojó tanto al personal, clientes y los familiares del hoy fallecido.

Mientras que en el lugar donde ocurrió el ataque se delimitó y se cerró el paso a vialidad; es de mencionar que familiares del hombre lesionado lograron detener a la presunta responsable del ataque, misma que fue identificada por la autoridad como Citlalli Antonia ‘N’ de 25 años edad, a quien le localizaron un arma de fuego.

SE VIRALIZA ALTERACIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN

Fue mediante varios videos que fueron colocados en diversas redes sociales, en que se ve como familiares del fallecido subieron hasta la patrulla donde se encontraba la mujer detenida, en ese momento una segunda mujer golpeó en repetidas ocasiones a la detenida, mientras los elementos de policía trataban de retirarla sin tener éxito.

"Desquítate Lupe", "Maten a la perra", "Quítate ya Lupe", "Deja a mi mamá, no mamen", "Me lo mataste", se escucha entre varios gritos en el video.

Un segundo video, se ve como en el lugar de los hechos los vecinos, amigos y familiares del hoy occiso llegaron al lugar, los pocos elementos de Policía Municipal trataban de alejarlos, para acordonar la zona, sin que los mirones respetaran las indicaciones de la autoridad.

Los casquillos percutidos al ser identificados les fueron colocados vasos de plástico para evitar que fueran movidos; en ese momento llegaron paramédicos de Bomberos, pero fueron advertidos que el lesionado fue llevado a una farmacia.

Minutos después, el video se enfoca en los casquillos percutidos, pero en ese momento se observa como de forma intensional, un hombre de aproximadamente 20 años de edad, que vestía camisa negra, pantalón blanco y calzado negro, pasa y patea los vasos junto con los casquillos percutidos, alterando así la escena del crimen, a pesar de que los uniformados le llamaron la atención, este los ignoró y se dio la media vuelta.

Cinco casquillos más se encontraban en la banqueta, pero una señora, al ver la indicación de los preventivos, paso por la banqueta mientras se escucha "no pasen por allí", "que no pases por allí", le indican que la van a detener, a lo que ella contesta: "sí los vi, pero no los moví, si los miré, pero no los moví".

INVESTIGAN LOS HECHOS

Una vez que la zona fue delimitada y arribaron los elementos de la Fiscalía General del Estado, estos comenzaron con las primeras investigaciones en el lugar, para esclarecer lo ocurrido y determinar un posible móvil de los hechos y motivos de la agresión armada.

La mujer detenida fue presentada ante el Ministerio Público, autoridad que será la encargada de determinar su situación jurídica y su participación en los hechos; así mismo, en la farmacia donde quedó sin vida el hombre, se realizaron investigaciones.

Una vez que estas concluyeron, el cuerpo sin vida del hombre fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley correspondiente para esclarecer la causa de su muerte.