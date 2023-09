Machetean a un hombre en Duarte

León, Gto.- Un hombre de 38 años de edad, fue agredido con un machete en la comunidad Duarte, por una pareja. A pesar de que recibió la lesión en la cabeza, esta no fue de gravedad. Los agresores fueron detenidos.

Los hechos, fueron reportados a las 09:28 horas de la mañana, sobre la calle Dalia esquina con Jazmín en la comunidad referida, muy cerca del bulevar La Luz. En ese lugar, a las afueras de una casa se encontraba Rafael de 38 años de edad.

En ese momento, de acuerdo a lo mencionado por testigos, comenzó a discutir con Sara Teresa de 22 años de edad y Carlos de 28 años. Sin embargo, al calor de la discusión, la pareja sacó un machete y comenzaron a agredir a la víctima.

En uno de los golpes, le causaron una lesión en la cabeza y al ver que Rafael comenzó a sangrar, se fueron a su vivienda. En tanto, el lesionado fue llevado por sus familiares al centro de salud, de la comunidad en donde fue atendido por el personal médico.

Apegados a los protocolos, el personal del hospital reportó los hechos a la policía municipal y elementos preventivos, acudieron al sitio. Ahí entrevistaron al lesionado, quien les explicó cómo fue que ocurrieron los hechos.

Por ese motivo, los policías acudieron a detener a Sara y a Carlos y los trasladaron a los separos policiacos. Sin embargo, no se especificó si fueron presentados ante el Ministerio Público por el delito de lesiones o intento de homicidio. Tampoco se informó si aseguraron el machete o no.

El estado de salud de Rafael fue reportado fuera de peligro. De momento se desconoce el motivo de la agresión.

Balean a otro en Flores Magón

En otro hecho totalmente distinto, un hombre fue agredido a balazos en las calles de la colonia Flores Magón y fue llevado a recibir atención médica a un hospital. Sobre este hecho, las autoridades no brindaron mayores datos, únicamente precisaron que la víctima es Sebastián de 22 años, pero no especificaron la gravedad de sus lesiones.