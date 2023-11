Localizan a Anais, sin vida

León, Gto.- El cuerpo localizado la tarde del miércoles, en una vivienda del Fraccionamiento Guadalupe, pertenecía a una mujer que se encontraba desaparecida desde el sábado 11 de noviembre y de quien se había activado el Protocolo Alba por su no localización.

Se trata de Anais de Lourdes Zárate López, de 31 años de edad. La Fiscalía General del Estado, confirmó la información a Noticias Vespertinas y a través de redes sociales los familiares hicieron público el fallecimiento de la mujer.

Denuncian desaparición

Anais desapareció el sábado 11 de noviembre, ese día ella salió de su casa y dejó encargados a sus hijos. Desde ese día nada se supo de su paradero. Sus familiares y conocidos, hicieron una campaña de búsqueda en redes sociales y compartieron su fotografía.

Levantaron la denuncia ante la Fiscalía y se activó el Protocolo Alba con el número ALBA GTO 1246/2023.

En la ficha, se informaba que la mujer de 31 años vestía una blusa, un short y unos tenis de color blanco. Como señas particulares indicaba que tenía tatuajes en el pecho, en el brazo derecho, un lunar cerca de la nariz y una cicatriz en el abdomen, características que permitieron que sus familiares reconocieran su cuerpo sin vida.





Realizan cateos

En seguimiento a las investigaciones por la no desaparición, Agentes de Investigación Criminal, supieron sobre una vivienda en el Fraccionamiento Guadalupe, en donde se reportó que desde la noche del lunes, se escucharon gritos y ruidos extraños.

Al obtener una orden de cateo, los ministeriales y personal pericial trabajaron en el lugar desde el día martes y el miércoles, fue que localizaron el cuerpo inerte de Anais.

Esto ocurrió en una vivienda de la avenida Central, entre Arkansas y Río San Fernando. La causa de muerte de Anais, no ha sido confirmada por las autoridades.

La despiden en redes sociales

Con moños negros en sus perfiles de Facebook, los familiares y amigos de Anais, la despidieron en redes sociales, dedicándole emotivos mensajes.

"Mi amiga salió de su casa el día sábado a las 12 del medio día y ya no regresó, se puso la denuncia y fue encontrada muerta en un domicilio desconocido. Muchas de las veces las amigas somos cómplices de las malas decisiones que puede tomar la otra persona sin medir las consecuencias y los riesgos que se pueden tener, en mi vida pensé que le pasaría esto alguien tan cercana a mi, estoy en shock no se que pensar no se que decir, solo puedo decir que seamos buenas amigas, tantos años de conocerte a pesar de la distancia siempre estuve ahí para escucharte y regañarte, este caso yo no estuve ahí para ayudarte, te fuimos a buscar pero no dimos contigo amiguita, ya estarás con tu mami". Escribió su amiga Aimee, junto a una de sus fotografías.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer el caso e identificar a él o los responsables de este crimen.